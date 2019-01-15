Apple: Qualcomm Bize Modem Satmayı Reddetti

Bizzat Apple COO'su tarafından yapılan açıklamaya göre Qualcomm, Apple'ın tüm iş birliği taleplerine rağmen iPhone Xs, Xs Max ve iPhone XR için modem satmayı reddetmiş.

Dünyanın en büyük mobil işlemci platformu üreticisi olan Qualcomm ile dünyanın en çok satan üçüncü akıllı telefon üreticisi Apple, uzun bir süredir dünya çapında bir hukuk mücadelesinde karşı karşıya geliyorlar. Bu mücadele, resmi olarak başlayana kadar pek de öngörülemiyordu çünkü Qualcomm, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus piyasaya sürülene kadar Apple’ın tek modem tedarikçisi konumunda bulunuyordu.

Apple, iPhone 7 ve 7 Plus ile birlikte hem Qualcomm hem de Intel’den modem tedarik etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone modelleri ise yalnızca Intel modemler kullanıyordu. Pek çok kişi, Qualcomm’dan Intel’e geçişin Apple’ın tercihi olduğunu düşündü. Ancak görünüşe göre işin aslı öyle değil. Apple COO’su Jeff Williams, şirketin iPhone Xs, Xs Max ve iPhone XR’da hem Intel hem de Qualcomm modemler kullanmak istediğini, Qualcomm’un kendilerine modem satmayı reddettiğini belirtti.

‘’2018 yılı stratejimiz iki tedarikçi ile çalışmaya yönelikti.’’ diyen Williams, ‘’Bunu Qualcomm ile birlikte yapmaya çalışıyorduk ancak onlar bizimle iş birliği yapmadılar ve bize modem satmayı reddettiler.’’ dedi. Williams, Qualcomm’u modem satmaya ikna etmek için şirketin CEO’su olan Steve Mollenkopf bile temasa geçtiğini fakat olumlu yanıt alamadığını, Qualcomm’un teknolojileri ile yollarına devam etmeyi gerçekten istediklerini belirtti.

Qualcomm, Apple’dan cihaz başına 7.5 dolar talep ederken, Apple yalnızca 1.5 dolar telif ödemeyi kabul ediyor. İki şirket arasındaki kriz de tam olarak burada patlak veriyor. İki şirket arasındaki bu telif anlaşmazlığı, yasal mecralarda uzun süredir devam ediyor. Bu nedenle Çin ve Almanya’da bazı iPhone modellerinin satışları resmi olarak yasaklanmış durumda.

Dürüst olmak gerekirse Apple, Qualcomm ile anlaşma sağlayamadığı takdirde çok ciddi bir şekilde zarar görebilir. Zira Qualcomm, ilk 5G destekli modemini çoktan tanıtmış durumda. Ancak Apple’ın 5G destekli ilk iPhone modelini Eylül 2020’de tanıtması bekleniyor. Aradaki bu ciddi zaman farkı, Android akıllı telefon üreticilerinin ekmeğine yağ sürecektir.