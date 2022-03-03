Avrupa ülkeleri ve ABD, artık Rus milyarderlerin mal varlıklarını hedef almaya başlamışken ilk haber Almanya'dan geldi. Alman yetkililer, Rus oligark Alisher Usmanov'un sahip olduğu ve dünyanın en büyük yatı unvanını taşıyan Dilbar'a el koydu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle Batı dünyası, Rusya’ya yönelik devasa yaptırımlar uygulamaya devam ederken bunların bir yenisi de dün açıklanmıştı. Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, bundan böyle Rus oligarkların mallarına el konulacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından oligarklar, yat ve uçakları gibi varlıklarını güvenli bölgelere yönlendirirken bugün Almanya’dan bir haber geldi.

Pazartesi günü Avrupa Birliği tarafından yaptırıma maruz bırakılan Rus milyarder Alisher Usmanov, dün Forbes tarafından edinilen bilgilere göre devasa yatını elinden kaybetti. Forbes’un yat endüstrisindeki üç kaynağa dayandırdığı habere göre Almanya, Usmanov’un 156 metrelik ‘Dilbar’ isimli yatına Hamburg kentinde el koydu.

Yat, 600 milyon dolara satın alınmıştı

Usmanov, Dilbar yatını 2016 yılında yaklaşık 600 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Yat, Alman gemi yapımcısı Lürssen tarafından 52 aylık bir sürede inşa edilmişti. Şirket, bu yatı “Hem boyut hem de teknoloji açısından şimdiye kadar yapılmış en zorlu ve karmaşık yatlardan biri” şeklinde anıyordu. Yat, 15 bin 917 ton ile gros tonaj olarak dünyanın en büyük motoryatıydı ve 96 kişilik mürettebat tarafından yönetiliyordu.

Bunun yanı sıra yat, bugüne kadar bir yata inşa edilmiş dünyanın en büyük yüzme havuzuna da sahipti. Ayrıca yatta iki adet helikopter pisti bulunuyordu. Yat içindeki sauna, güzellik salonu ve spor salonu gibi özel alanları saymamıza gerek bile yok.