Amatör Bir Astronot, Ev Yapımı Roket Yüzünden Öldü

ABD’de 'Çılgın Mike' adıyla bilinen Mike Hughes, kendi yaptığı buhar roketinin fırlatma aşamasında gerçekleşen patlamada hayata gözlerini yumdu. Hughes 64 yaşındaydı.

ABD’de pek çok amatör astronomi meraklısı kendi buharlı roketlerini yapıp fırlatabiliyor. Mike Hughes gibi isimler ise sadece roket fırlatmakla yetinmeyip kendileri de bu roketlerin içinde yer almayı tercih ediyorlar. 'Çılgın Mike' olarak adlandırılan Mike Hughes’un bu cesareti aynı zamanda sonu oldu.

64 yaşındaki amatör astronomun ev yapımı buharlı roketi, kalkış esnasında patladı. Bu patlamada rokette bulunan Mike Hughes hayatını kaybetti. Hughes, 1524 metre yüksekliğe ulaşmayı hedefliyordu.

Hava muhalefeti nedeniyle kalkış ertelenmişti

Hughes’un 1524 metre irtifaya ulaşmayı hedeflediği roketi, partneri Waldo Stakes ile birlikte ürettiği belirtiliyor. Barstow, Kaliforniya’da fırlatılan roket, The Science Channel tarafından da 'Ev Yapımı Astronotlar' adlı seri için kayıt altına alınıyordu.

Ölüm haberini doğrulayan The Science Channel, “Düşüncelerimiz ve dualarımız bu zor zamanda ailesiyle birlikte” derken “Bu kalkışı gerçekleştirmek her zaman onun hayali olmuştu ve o anlarda Science da yolculuğunun günlüklerini tutmak için oradaydı” açıklamasını yaptı.

CNN’e göre San Bernadino County Şerifi, 247. Otoban’da gerçekleşen ölümcül bir roket kazasına müdahale etti. Barstow’daki özel bir mülkte gerçekleştirilen fırlatma sonrası gerçekleşen kazaya müdahale eden yetkililer, isim vermeseler de bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hughes’un 2019 yılında gerçekleştirmeyi amaçladığı kalkış, hava muhalefeti ve hatalı bir parça nedeniyle iptal edilmişti. 2018 yılında başarılı bir kalkış yapan Hughes, basınç nedeniyle omurga problemleri yaşasa da 572 metre yüksekliğe çıkmayı başarmıştı.

Dünya’nın kıvrımını görmek

Hughes geçmişte Dünya’nın düz olduğuna inandığını belirtmişti. Bazı kaynaklara göre Hughes’un amacı, gezegenin sahip olduğu yuvarlak şekli kendi gözleriyle görmekti. Ağustos 2019’da yaptığı açıklamadaysa roketlere duyduğu ilginin düz dünya inanışıyla bir alakasının olmadığını, kendisinin ev yapımı roketlerde sınırları zorlayan korkusuz bir insan olduğunu söylemişti.

Hughes ve Stakes’in ekibi, Science Channel için çalışmaları kayıt altına alınan üç farklı ekipten biriydi. Ev yapımı astronotlar serisinde yer alacak olan bu üç ekibin de amacı, Karman Hattı olarak bilinen, yaklaşık 100 kilometre yükseklikteki hatta mümkün olduğunca yakın noktaya erişebilmek olarak gösteriliyor.