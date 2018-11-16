Tüm Şekilleri Kapsayan En Küçük Şekil Bulundu

Philip Gibbs profesyonel bir matematikçi değil fakat bu durum, onun yüz yıldır çözülememiş bir soruya cevap bulmasına ise engel değil.

Bütün bildiğimiz şekilleri kapsayan en küçük şeklin hangisi olduğunu bilmek, atomik boyutta dahi daha kolay ve daha kesin ölçümler yapmamızı sağlayacak olan bir gelişme.

Bu soru ortaya ilk defa Fransız matematikçi Henri Lebesgue tarafından 1914 yılında atılmıştı. Henri Lebesque arkadaşı Julius Pal'e yazdığı mektupta, diğer şekilleri de içinde barındırabilecek en küçük alanlı şekil hnagisidir? diye sormuştu.

Bilim insanları, bütün birim kenarları 1 birim olarak kabul etmek ile işe başlamak konusunda hemfikir. Her ne kadar ilk anda her şekli barındıran şekil olarak akla daire geliyorsa da dairenin epey geniş bir alanı var.

Pal, yazdığı cevapta önce altıgenin bütün şekilleri içerebildiğini yazmış, sonra da altıgenin birbirini takip etmeyen iki köşesini keserek ideal şekli bulmuştu. O'nun bıraktığı yer burasıydı.

Soru üzerinde çalışan iki matematikçi de bu şekli budamaya devam etti. 1936'da Roland Sprague, 1992'de H.C. Hansen şekli biraz daha küçülttüler, toplam alan olarak 0.00000000004 birim alan kazanmayı başardılar.

Yazılım mühendisliği yapmış olan ve matematik diploması ile teorik fizik yüksek lisans diplomasına sahip olan Gibbs, 2006 yılında emekli olunca bilimsel araştırmalara geri dönmüş. Bir çeşit hobi olarak kendi niş alanında çalışmalar yapan Gibbs, bilgisayar bilgisinden de faydalanmış.

Gibbs'in 2014 yılında yaptığı çalışmada program, 200 rastgele şekillendirilmiş 1 ölçüye sahip şekli denedi. Simülasyonlara göre bir önceki en küçük kapsar şeklin üst köşesinden bir alanı budayabilirdi.

Yaptığı keşfi profesör Baez'e gönderen Gibbs, Baez'in ve öğrencisi Karine Bagdasaryan'ın çalışmalarıyla keşfini revize edip daha resmi matematik formüllerine dökmeyi başardı. 15 Şubat'ta online olarak yayımlanan makalede en küçük kapsar alanın ölçüsü 0.0000224 birim azalmış oldu.

Gibbs ise daha iyisini de yapabileceğine inanıyor. Ekim ayında yayımladığı çalışmada yine görece büyük bir alanı budayabildiğini söyleyen Gibbs, toplam alanı 0.84409359 birime kadar indirecek.

Gibbs'in tahtı ise pek de sağlam gözükmüyor. Profesör Baez bu soruya gösterilen yeni ilginin matematikçileri cezbetmesini ve modern matematiğin gelişmiş imkanlarının bu iş için kullanılabileceğini umuyor.