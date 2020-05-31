Amatör Drone Pilotluğu Lisansı Nasıl Alınır? [İHA-1]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen amatör/sportif drone lisansını ücretsiz şekilde alabilirsiniz. 500 gram ila 25 kilogram arasında değişen ağırlığa sahip droneları kullanmak için bu lisansı almanız şart. Peki ticari olmayan İHA-1 lisansı nasıl alınır? Adım adım anlattık.

Dronelar, artık kişisel hobilerimiz arasında girebilecek kadar yaygınlaştı. Ancak 500 gram ve üzerinde ağırlığa sahip olan droneları uçurmak için resmi lisansa ihtiyacınız var. Söz konusu lisansların kapsamı, drone uçurma amacınıza göre de değişiyor. Eğer amatör şekilde, sportif amaçlı hobiniz varsa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden ücretsiz lisans alabiliyorsunuz.

Eğer amacınız ticari uçuşlar yapmak, drone üretimi ya da satışı yapmak ise amatör ve sportif lisans işinize yaramıyor. Tekrar altını çizmek gerekirse bu lisans, 500 gram ve üzerinde ağırlığa sahip drone sahibi olup, kurallara dikkat ederek uçuş yapmak isteyenler için geçeli. Eğer amacınız ticari olarak kullanacağını görüntüler çekmek, ölçümler yapmak ise ticari lisansa ihtiyacınız var.

Ücretsiz drone lisansı nasıl alınır?

Adım #1: iha.shm.gov.tr adresine gidin,

iha.shm.gov.tr adresine gidin, Adım #2: Kayıt oluşturun,

Kayıt oluşturun, Adım #3: Hesabınıza giriş yapın,

Hesabınıza giriş yapın, Adım #4: İşlemler menüsünden İHA Pilot Kayıt Başvurusu seçeneğine tıklayın,

İşlemler menüsünden İHA Pilot Kayıt Başvurusu seçeneğine tıklayın, Adım #5: SMS ve e-posta yoluyla gelen onay kodlarını girin,

SMS ve e-posta yoluyla gelen onay kodlarını girin, Adım #6: Lisans tipi olara İHA - 1 Sportif / Amatör seçeneğini onaylayın,

Lisans tipi olara İHA - 1 Sportif / Amatör seçeneğini onaylayın, Adım #7: Vesikalık fotoğrafınızı yükleyin,

Vesikalık fotoğrafınızı yükleyin, Adım #8: Sınav ol seçeneğine tıklayın,

Sınav ol seçeneğine tıklayın, Adım #9: 20 soruluk sınavı tamamlayın,

20 soruluk sınavı tamamlayın, Adım #10: Eğer başarılı olduysanız 1 gün içinde tarafınıza resmi olarak dönüş yapılacak.

Aldığınız lisans ile 500 gram ila 25 kilogram arasında değişen ağırlıklara sahip droneları amatöre bir şekilde sportif amaçlı olarak uçurabilirsiniz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün de belirttiği üzere bu uçuşları insanların yoğun şekilde bulunduğu şehir içi alanlarda yapamazsınız. Ayrıca sivil olarak girmenizin yasak olduğu havalimanı ve askeri bölgeler üzerinde drone uçuramazsınız.

Söz konusu drone lisansı, 500 gram ve üzerinde drone aracına sahipseniz almanız şart. Eğer bu ağırlığın altında bir drone aldıysanız, lisansınız olmadan amatör ve sportif uçuşlar yapabilir, kurallara dikkat ederek hobi amaçlı denemelerde bulunabilirsiniz.