Amazon, COVID-19 Test Laboratuvarı İnşa Ediyor

Amazon, COVID-19 tanısı koyan test kitlerinde yaşanan eksiklik nedeniyle çalışanlarına yönelik test yapabilmek için kendi laboratuvarını kurmaya başladı. Depo işçilerinde COVID-19 çıkan Amazon, yeterli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle protesto ediliyor.

Yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgınında en fazla öne çıkan şirketlerden olan Amazon, işçilerinin güvenlik kaygıları nedeniyle protestolarını artırdığı bir dönemde önemli bir duyuru yaptı. Şirket, çalışanlarına COVID-19 testi yapabilmek için kendi test laboratuvarını inşa ettiğini açıkladı.

Amazon'un blogundan yapılan açıklamada, bilim insanlarının, program yöneticilerinin, satın alma uzmanlarının ve yazılım mühendislerinin bu laboratuvar için bir araya gelip çalışmaya başladığı vurgulandı. Laboratuvarın inşası için gerekli ekipmanları bir araya getirmeye başladıklarını kaydeden Amazon, yakın zamanda ön saf çalışanlarının küçük bir kısmına test yapmaya başlamayı umduklarını belirtti.

Amazon yönetimine tepki var

Amazon bu adımı test azlığı ve hastalık belirtilerine sahip olmayan insanların da virüsü yayabildiği bilgisi nedeniyle attığını açıkladı. Söz konusu zaman dilimi içerisinde ne kadar ileriye gidebileceklerinden emin olmadıklarını ancak yine de denemeye değer olduğunu söyleyen Amazon, belirtilere sahip olmayan insanların da test edilmesi durumunda büyük bir fark yaratılacağını savundu.

Amazon, testin sonucunun pozitif çıktığı vakaların karantina altına alınacağını, negatiflerinse güven içerisinde yeniden ekonomiye dahil olabileceğini belirtti.

Amazon'un depolarında COVID-19 vakalarının olduğu ve çalışanların, yeterli önlem almadığı gerekçesiyle şirketi protesto etmeye başladığı biliniyor. Mart ayının sonunda New York'taki depo işçileri, Amazon'u protesto için iş bırakmıştı. İşçiler yeterli güvenlik önlemi almamakla suçladıkları şirketin, kaç işçinin COVID-19'a yakalandığıyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını da belirtiyor.

Protestolar nedeniyle işçilerine ateş ölçümü yapmaya ve maske dağıtmaya başlayan Amazon, protestocu bir işçiyi 'sosyal mesafe önlemlerini ihlal ettiği' gerekçesiyle işten çıkarmıştı.