Amazon’dan Alabileceğiniz Uygun Fiyatlı Ürün Tavsiyeleri

Türkiye’ye giriş yapmasından bu yana özellikle hızlı ve güvenli kargo ağı ile dikkat çeken Amazon, ayrıca Prime üyelerine de ciddi avantajlar sağlıyor. Amazon Prime üyeleri kampanyalara erken erişim, hızlı kargo teslimatı gibi avantajlardan yararlanırken aynı zamanda dizi ve film platformu Prime Video’ya, her ay ücretsiz oyunlar veren Prime Gaming’e erişim şansına kavuşuyor. Daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.
Bildiğiniz üzere Amazon Türkiye üzerinden düzenli olarak ürün sipariş ediyor ve bu ürünleri YouTube kanalımızdaki video serimizde test ediyoruz. Bu ayın ürünleri de oldukça çeşitli. Şimdi gelin listeye yakından bakalım...
Piyasada bulabileceğiniz en uzun ömürlü ve konforlu kablosuz farelerden: ASUS Wt425
- Fiyatı: 149 TL
- Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
Daha iyi video ve fotoğraf çekmenizi sağlayan tripod ve selfie çubuğu olarak da kullanılan Polosmart PSM55 Zoom Professional
- Fiyatı: 175 TL
- Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
Eğer küçük çaplı bir işletmeniz varsa ve ürün satıyorsanız profesyonel fotoğraflar için bütçe işi bir ürün: Hlypro Portatif USB LED Işıklı Çekim Çadırı
- Fiyatı: 93 TL
- Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
Kulaklıklardan yüksek beklentiniz yoksa değerlendirebilirsiniz: MF Product Acoustic 0179
- Fiyatı: 48 TL
- Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
Küçük temizlikler için dev gibi elektrikli süpürgeyi taşıyıp çalıştırma krizini çözen, arabalarda bulunması gereken ürünlerden: Xiaomi Mi Vacuum Cleaner şarjlı el süpürgesi
- Fiyatı: 575 TL
- Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı ampuller kadar olmasa da ortama renk katmanızı sağlayan uygun fiyatlı, uzaktan kumandalı renkli ampül: OSRAM 9W
- Fiyatı: 53 TL
- Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
Ütüyü hayatında aşılması gereken bir sorun olarak görenler için buharla çözüm getiren ürün: KİWİ buharlı düzleştirici
- Fiyatı: 420 TL
- Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.