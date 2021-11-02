Amazon’dan Alabileceğiniz Uygun Fiyatlı Ürün Tavsiyeleri

Merhaba Webtekno takipçileri, Amazon iş birliği ile size düzenli olarak ürün tavsiyelerinde bulunuyoruz. Bugün, listemizde telefon tutucular, kablosuz fare ve ütü derdinden kurtarabilecek buharlı düzleştirici yer alıyor.

Türkiye’ye giriş yapmasından bu yana özellikle hızlı ve güvenli kargo ağı ile dikkat çeken Amazon, ayrıca Prime üyelerine de ciddi avantajlar sağlıyor. Amazon Prime üyeleri kampanyalara erken erişim, hızlı kargo teslimatı gibi avantajlardan yararlanırken aynı zamanda dizi ve film platformu Prime Video’ya, her ay ücretsiz oyunlar veren Prime Gaming’e erişim şansına kavuşuyor. Daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere Amazon Türkiye üzerinden düzenli olarak ürün sipariş ediyor ve bu ürünleri YouTube kanalımızdaki video serimizde test ediyoruz. Bu ayın ürünleri de oldukça çeşitli. Şimdi gelin listeye yakından bakalım...

Piyasada bulabileceğiniz en uzun ömürlü ve konforlu kablosuz farelerden: ASUS Wt425

Fiyatı: 149 TL

149 TL Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Daha iyi video ve fotoğraf çekmenizi sağlayan tripod ve selfie çubuğu olarak da kullanılan Polosmart PSM55 Zoom Professional

Fiyatı: 175 TL

175 TL Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer küçük çaplı bir işletmeniz varsa ve ürün satıyorsanız profesyonel fotoğraflar için bütçe işi bir ürün: Hlypro Portatif USB LED Işıklı Çekim Çadırı

Fiyatı: 93 TL

93 TL Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kulaklıklardan yüksek beklentiniz yoksa değerlendirebilirsiniz: MF Product Acoustic 0179

Fiyatı: 48 TL

48 TL Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Küçük temizlikler için dev gibi elektrikli süpürgeyi taşıyıp çalıştırma krizini çözen, arabalarda bulunması gereken ürünlerden: Xiaomi Mi Vacuum Cleaner şarjlı el süpürgesi

Fiyatı: 575 TL

575 TL Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı ampuller kadar olmasa da ortama renk katmanızı sağlayan uygun fiyatlı, uzaktan kumandalı renkli ampül: OSRAM 9W

Fiyatı: 53 TL

53 TL Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ütüyü hayatında aşılması gereken bir sorun olarak görenler için buharla çözüm getiren ürün: KİWİ buharlı düzleştirici