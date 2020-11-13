Amazon, Mobil Oyunculara Özel Uygulaması GameOn'u Yayınladı

Amazon, mobil oyuncuların birbirleri ile oyun klipleri paylaşıp etkileşimde bulunabileceği yeni uygulaması GameOn'u yayınladı. Oyuncular, uygulamanın verdiği görevleri tamamlayarak yarışmalara katılıp rozetler kazanabilecekler.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olmasının yanında aynı zamanda bir bulut bilişim ve teknoloji şirketi de olan Amazon, mobil oyuncuların deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri yeni bir uygulama duyurdu: GameOn. Uygulama şu an için yalnızca Android'de bulunsa da yakın zamanda iOS'e de gelmesi bekleniyor.

Temelde bir ekran kaydıyla klip oluşturma ve bu klipleri paylaşma uygulaması olan GameOn, mobil oyunculara uzunluğu 30 saniye ile 5 dakika arasında değişen oyun klipleri kaydetme ve bunları GameOn profilinde paylaşma imkanı sunuyor.

Yapılan açıklamalara göre GameOn, şu anda PUBG Mobile, Angry Birds 2 ve Final Fantasy Brave Exvius gibi popüler oyunlar dahil 1000’den fazla oyun için destek sunuyor. Kaydedilen klipler uygulama içinde düzenlenebiliyor, ön kamera kullanarak videolu yorum ya da altyazı eklenebiliyor.

GameOn uygulaması ile mobil oyuncular, oyun sırasında istedikleri an kaydı başlatabilecekleri gibi geriye dönük klipler de oluşturabiliyorlar. Ancak uygulama, depolama alanı sorunu yaşanmaması adına oyunun yalnızca son birkaç dakikasını kaydediyor ve bir klip oluşturmaması haline görüntüleri direkt olarak kaydediyor.

GameOn, oyuncular arası bir rekabet ortamı oluşturabilmek adına uygulamada zaman sınırlı çeşitli yarışmalar da düzenliyor. Kullanıcılar, yarışmada üst sıralara gelebilmek için verilen oyun içi görevleri tamamlamak ve kliplerini platformda paylaşmak durumundalar. Diğer kullanıcılar tarafından oylanan kliplerden en popüler olanları, dijital sıralama rozeti almaya hak kazanacaklar.

GameOn tanıtım videosu