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''Bu içerik 28.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Intel® Core™ i3 işlemciye sahip olan ile Aspire 3 bilgisayar performans gerektiren oyunlarda etkili bir kullanım sağlıyor. Bilgisayar, 15.6" ekranı ve 60 Hz yenileme hızıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca cihaz, 256 GB depolama alanına da sahip.

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1-3 mm arasında 11 uzunluk ayarı sunan Philips bakım seti, kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklara sahip. Cihaz, vücut tıraş başlığı aparatı sayesinde vücudunuzun tüm bölgelerinde kullanım için uygundur. Son olarak suya dayanaklı yapıya sahip olan cihazı isterseniz duşta da kullanabilirsiniz.

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Pebble Keys 2 K380s Klavye ve Pebble 2 M350s Mouse’un birleşiminden oluşan bu set, Silent Touch teknolojisi sayesinde mouse tıklama gürültüsünün %90'ını ortadan kaldırıyor. Ayrıca bu klavye ve mouse, farklı işletim sistemlerindeki üç farklı cihaza da bağlanabiliyor.

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1,4 inç ekranlı Band 2, 50’den fazla kişiselleştirilmiş kadran yüzüne sahip. Realme Band 2'nin öne çıkan özelliklerinden biri de uzun pil ömrü. Cihaz, tek şarjla 12 gün çalışma ömrüne sahip. Son olarak bu akıllı bileklik, sürekli kalp atış hızı izleme, kan oksijen izleme, uyku takibi ve 90 spor modu dahil olmak üzere bir dizi fitness özelliğiyle dikkat çekiyor.

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Güçlendirilmiş algı, farkındalık ve sürükleyicilik sağlayan 2 yıllık DTS® Headphone:X® uzamsal ses aktivasyon kodu içeren Cloud Core, özel şekil hafızalı köpüğü ve yumuşak suni derisiyle uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlıyor. Kulaklığın çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofonu ortam seslerinin sesli sohbetinize karışmasını engelliyor.

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Seduna sandalyenin oturak bölümü süngerden ve keten dokuma kumaştan oluşurken sırt kısmı terletmez özel zincir file kumaştan oluşuyor. Ayarlanabilir başlık özelliği ile çalışma sırasında boynunuzu dinlendirebilirsiniz. Sandalye, ileri-geri ve yukarı-aşağı hareket edebilir kol özelliği ile dikkat çekiyor.

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3 yıla kadar pil ömrüne sahip olan M705 Marathon, 1000 DPI’da imleç kontrolü sunuyor. Ayrıca mouse, sabit Unifying™ USB alıcı sayesinde 10 metreye kadar kesintisiz bağlantı sağlıyor. Son olarak Logi Options+ uygulamasıyla pil ömrünüzü kontrol edebilir ve kopyala/yapıştır ya da ileri/geri gibi günlük eylemler için mouse’unuzdaki yan düğmeleri özelleştirebilirsiniz.

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12 MP selfie kamerası, 200 MP geniş açılı kamerası ve 12 MP ultra geniş açılı kamerası S23 Ultra’nın ön plana çıkan özelliklerinden. Ayrıca 256 GB hafıza ve 8 GB RAM’e sahip bu telefonun Dynamic AMOLED 2X özelliği, ister düşük parlaklıkta ister tam parlaklıkta, ekranda net ve renkli ayrıntılar sunuyor. Son olarak üründe yerleşik bulunan bir S PEN olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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Sessize almak için LED göstergeli dokun sensörüyle dikkat çeken QuadCast S'in elastik ip askısıyla istenmeyen uğultu ve çarpma seslerini bastırabilirsiniz. Ayrıca dört polar patern (stereo, çok yönlü, kardiyot, çift yönlü) arasından seçim yaparak yayın ayarınızı optimize edebilirsiniz.

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32 inç ekran boyutuna sahip olan monitör, 165Hz yenileme hızı ile ön plana çıkıyor. Bu monitör, her milisaniyenin kritik önem taşıdığı oyunlarda, bulanıklığı ve gölgelenme efektini en aza indiren 1 ms (MPRT) tepki süresine sahip. Ayrıca Adaptive Sync, takılma ve titreşim sorununu ortadan kaldırıyor.

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