Amazon'da ''Çok Al Az Öde'' kampanyası devam ediyor. Kampanya dahilinde birçok kategoride 500 TL ve üzeri alışverişe sepette tüm müşterilere %5, prime üyelerine ise %10 indirim fırsatı var.

Hem bütçenizi koruyup hem de ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ''Çok Al Az Öde'' kampanyası geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Elektronikten sağlık ürünlerine, kırtasiye malzemelerinden market ürünlerine kadar birçok üründe; 500 TL üzeri alışverişte tüm müşterilere %5, prime üyelere ise %10 indirim fırsatı bulunuyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

PRIME10 koduyla seçili ürünlerde Prime üyelerine özel 500 TL ve üzeri alışverişe %10 ek indirim.

31 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar sürecek olan bu kampanyadan %10 ek indirim kazanmak için Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Eğer henüz üye değilseniz buraya tıklayarak Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Prime üyesi olmayanlar %5 indirim oranından COKALAZODE5 kodu ile faydalanabilir.

Kampanya dahilindeki tüm ürünleri görmek istiyorsanız, buraya tıklayarak indirim sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Merak ettiğiniz ürünlere göz atıp, ihtiyacınız olanları sepetinize ekleyerek bu kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Sizin için diğer önerilerimiz;