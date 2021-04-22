Amazon Marketlerinde Avuç İçi İle Ödeme Yapmak Artık Mümkün

Amazon, Whole Foods gibi marketlerde avuç içi kullanılarak ödeme yapılmasına olanak sağlayan Amazon One teknolojisini kullanmaya başladıklarını duyurdu. Şu anlık sadece Seattle'da sınırlı teknoloji ile birlikte müşteriler, alışverişlerinin ardından kasada sadece avuç içlerini kullanarak hızlı bir şekilde ödeme işlemlerini yapabilecek.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon’un marketlerinde, avuç içiyle ödeme imkanı sunan yeni bir uygulamaya geçildi. İlk olarak şirketin merkezinin yer aldığı Seattle’da başlanan uygulamayla birlikte müşteriler, sadece avuç içlerini kullanarak ödeme işlemlerini tamamlayabilecek.

Amazon One adı verilen ödeme teknolojisi, müşterilerin avuç içlerinde bulunan spesifik detayları sisteme kaydediyor ve müşterilerin mağazaya girişlerinde ya da kasada ödeme işlemi için sadece avuçlarını kullanmasına olanak sağlıyor. Amazon’un yapmış olduğu açıklamaya göre şimdilik deneme aşamasında olan bu teknoloji için on binlerce müşteri, avuç içi izlerini sisteme kaydetmiş durumda.

Avuç içi tanımlama, marketlerde yer alan kiosklar aracılığıyla gerçekleştiriliyor

Aslına bakarsanız Amazon One teknolojisi çok da yeni bir uygulama sayılmaz. Şirket, geçtiğimiz Eylül ayında bu teknolojiyi duyurmuştu ve yakın zamanda Amazon One’ın kendi mağazalarında kullanılabilecek hale geleceğini açıklamıştı. O zamandan beri sisteme kayıt olan müşteriler, bu teknolojiyi ilk kez Seattle’da yer alan Whole Foods marketinde deneyimleme şansına erişti.

Market alışverişlerinde Amazon One teknolojisinden faydalanmak isteyen müşteriler, market girişinde bulunan kiosklara avuç içlerini tanımlayarak alışverişlerini yapabiliyorlar. Uygulama her ne kadar şimdilik tek bir marketle sınırlı olsa da Amazon yakın zamanda bu teknolojiyi Seattle bölgesinde yer alan 7 markette daha kullanmak istediklerini dile getirdi.