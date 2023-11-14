Teknoloji devi Amazon, Amazon Prime abonelerine sunduğu ücretsiz oyunlar ve oyun içi içeriklere daha fazla odaklanmak amacıyla 180 kadar çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Amazon, oyun departmanından 180'den biraz daha fazla çalışanının işine son vereceğini açıkladı. Bu bilgi, Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann tarafından çalışanlara gönderilen bir notta ortaya çıktı. Yapılacak olan değişimler yalnızca çalışanların işten çıkarılmasıyla kalmayacak, Twitch'teki Crown kanalı da kapatılacak.

Ayrıca Game Growth adlı oyun pazarı oluşturma girişimi de sonlandırılacak. Amazon bu süreçte yeniden Prime Gaming üzerinden verilen ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere odaklanacak.

Amazon, oyun üreticisi ve yayıncılarından ziyade oyunculara odaklanacak

Hartmann'ın paylaştığı notta "Ekiplerin, Crown Channel'da haftalık içeriklerle yeni alanlara girerek ve yayıncıların Game Growth ile yeni kitlelere ulaşmasına yardımcı olacak daha fazla yol bularak yaptıkları çalışmalardan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Hartman yine de yaptıkları ayrıntılı değerlendirmeden sonra kaynaklarını oyunculara, şimdi ve gelecekte daha büyük oyunlar sunmaya odaklamaları gerektiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Notta yer alan bir başka cümlede ise oyuncuların en çok istedikleri şeyin her ay yeni oyunlara erişmek olduğu belirtilirken, bu talebe kulak verdiklerini ve Prime içeriklerinde odaklarının bu nokta olacağını ifade etti. Amazon, nisan ayında da oyun bölümünden 100 çalışanının işine son vermişti.

Oyun bölümündeki değişikliklerin dışında Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyası da başlamış durumda. 30 Kasım'a kadar sürecek olan kampanyada binlerce üründe indirimler bulunuyor. Ayrıca Amazon Prime üyeleri bu ay aralarında Rage 2, Doom 3 gibi yapımların da yer aldığı onlarca oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebiliyor.