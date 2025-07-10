Amazon Prime Day günleri resmen başladı. Amazon'da satılan milyonlarca ürün, kampanya kapsamına alındı. Biz de sizler için otomobil aksesuarları kategorisindeki iyi fırsatları bir araya getirdi.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon'un çok beklenen Prime Day etkinlikleri resmen başladı. Amazon Prime aboneleri, başlayan kampanya kapsamında milyonlarca ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşma imkânı yakalamış oldular.

Biz de bu içeriğimizde otomobil sahibi olan tüm okurlarımız için işe yarayacak ürünlerin derlemesini oluşturduk. Amazon Prime Day indirimleri kapsamında uygun fiyata satın alabileceğiniz bu ürünler, daha konforlu seyahatler geçirmenizi sağlayacak. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizin için seçtiğimiz ürünlere yakından bakalım.

Amazon Prime Day indirimlerinde satın alabileceğiniz otomobil ürünleri:

Mikrofiber bez uçlu araba yıkama fırçası

Oto kuaför fiyatlarının tavan yapması ile vatandaşlar, arabalarını kendileri yıkamaya başladılar. Ancak otomobiller için uygun olmayan malzemeler, pasta cila gerektiren kılcal çiziklere yol açabiliyor. İşte siz de bu sorunu yaşamak istemiyorsanız mikrofiber ucu sayesinde otomobilinizi çizmeyen bu araba yıkama fırçasına bir göz atabilirsiniz. Ürün, otomobil aksesuarları kategorisinin en çok satanı olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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OBD2 arıza tespit cihazı

Tüm otomobil sahiplerinin sahip olması gerektiğine inandığımız bir ürünle karşınızdayız. OBD2 arıza tespit cihazı, OBD2 bağlantısını destekleyen otomobiller için harika bir arıza tespit cihazı. Bluetooth ile telefonunuzdan yönetebileceğiniz cihaz, durduk yere arıza ışığı yakan otomobiller için de iyi bir çözüm. Bağlantıyı yapıp arızayı gördükten sonra silebilir, gösterge ekranında yanan ışığı söndürebilirsiniz.

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Yan arka camlar için güneşlik

Çocuklu aileler için hayat kurtarıcı bir üründen bahsedeceğiz. Otomobilinizin arka camlarına yakabileceğiniz bu güneşlikle çocuklarınızın daha konforlu bir seyahat gerçekleştirmelerini sağlayabilirsiniz. Çift yönlü olduğu için oldukça iyi bir koruma sağlayan ürün, kapının gövdesine takıldığı için çocuğunuz tarafından çıkarılamaz.

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Detaylı temizlik ve pasta cila işleri için şarjlı matkap uçları

Detaylı temizlik ve pasta cila işlemleri için olmazsa olmaz bir ürünü getirdik. Prime Day etkinlikleri kapsamında oldukça uygun bir fiyata satın alabileceğiniz bu 9'lu matkap fırçası seti, tüm ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek türden. Bu arada; ürünü sadece otomobilde kullanmak zorunda değilsiniz.

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Akü şarj cihazı

Tüm otomobil sahiplerinin en çok canını sıkan sorunlardan bir tanesi akünün bitmesidir. Ömrünü tamamlayan veya açık unutulan bir lamba nedeniyle boşalabilecek akü, bazen hiç olmadık yerde başınıza bela açabilir. İşte BOSCH tarafından üretilen bu akü şarj cihazı ile söz konusu sorunlardan korunabilirsiniz. Bir taşıma çantası da olan ürün, akünün bitmesi hâlinde usta aramanıza gerek bırakmayacak türden.

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Lastik onarım seti:

En az akü bitmesi kadar önemli olan sorunlardan bir tanesi de lastik patlaması. 22 parçalı bu set, lastik patlaması hâlinde işinizi kolaylaştıracak türden. Eğer elinizden geliyorsa patlayan lastiğinizi kendiniz onarabilir, lastikçi arama derdinden kurtulabilirsiniz.

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Pratik bagaj düzenleyicisi

Bagaja koyduğunuz yangın söndürme tüpü gibi ürünler, yolculuk esnasında ses yapar. İşte bu tür bir bagaj düzenleyicisi ile bu sorunu çözebilirsiniz. Bagaj ölçünüze göre satın alabileceğiniz ürün, pratik yapısı ile oldukça kullanışlı. Yapmanız gereken tek şey, satın aldığınız düzenleyiciyi bagajdaki kumaş bölüme yapıştırmak.

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Çakmaklık çoğaltıcı

Otomobillerimizde kullandığımız çakmaklıklar, bazen yetersiz kalabiliyor. Mesela çakmaklıkta çalışan bir FM Transmitter kullanıyorsanız aynı anda telefonunuzu şarj edemiyor olabilirsiniz. İşte bu tür sorunlar için üretilmiş olan bu pratik ürün, tek bir çakmaklığı kolayda çoğaltıyor. Bir de USB Type-A girişi barındıran cihaz, kalabalık ve uzun yolculuklar için ideal.

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Koltuk arkası organizer ve tablet tutucu

Küçük çocuklarla tatile çıkmak hiç kolay değil. Zira çocuklar, bir süre sonra sıkılıyorlar ve araba içerisinde kalmak istemiyorlar. İşte bu ürün, tam da bunun gibi sorunlar için oldukça uygun. Ön koltuğa asarak kullanabileceğiniz tablet tutucu ile tabletin düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Alt kısımdaki organizer bölümü ise eşyalar için ideal.

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Sese duyarlı ayak altı aydınlatma

Yeni nesil otomobillerin çoğunda ambiyans aydınlatma bulunuyor. Ancak bazı modeller bu şık özellikten mahrum. İşte sese duyarlı ayak altı aydınlatma ürünü, bu soruna ucuz bir alternatif sunuyor. Oldukça basit bir şekilde kullanabileceğiniz ürünün uzaktan kumandası da var ve isterseniz dinlediğiniz müziğe uygun olarak ritim tutmasını sağlayabiliyorsunuz.

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