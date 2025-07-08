Amazon'da Prime Day bugün başladı. 8- 14 Temmuz tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Amazon, 14 Temmuz’a kadar sürecek olan Prime Day fırsatları kapsamında bilgisayardan telefona, televizyondan kulaklığa birçok kategorideki indirimlerle sizleri bekliyor!

Unutmadan Amazon'un Prime Day kampanyası Amazon Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

"Bu içerik 08.07.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Bilgisayar

Asus'tan Lenovo'ya birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.

Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Cep Telefonu

Cep telefonları günümüzün en çok kullanılan teknolojik aletlerinden. Sosyalleşmeden fotoğraf çekmeye kadar birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran bu cihazlar da fırsatlar kapsamında indirimde.

Cep telefonu kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Kulaklıklar ve Hoparlörler

Kulaklıklar ve hoparlörler, kaliteli ses deneyimi arayanlar için vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor. İster evde ister dışarıda kullanılsın, müzik keyfini ve iletişimi bir üst seviyeye taşıyan bu cihazlar, şimdi cazip indirimlerle sizleri bekliyor.

Kulaklık ve hoparlör kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

TV ve Ev Sineması

TV ve ev sinema sistemleri, evde keyifli vakit geçirmenin en etkili yollarından biri. Gerçekçi ses ve yüksek çözünürlüklü görüntüyle sinema atmosferini odanıza taşıyan bu ürünler, şimdi cazip fiyatlarla satışta.

Tv ve ev sineması kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Ev ve Yaşam

Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Ev ve yaşam kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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