Amazon, 14 Temmuz’a kadar sürecek olan Prime Day fırsatları kapsamında bilgisayardan telefona, televizyondan kulaklığa birçok kategorideki indirimlerle sizleri bekliyor!
Unutmadan Amazon'un Prime Day kampanyası Amazon Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 08.07.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bilgisayar
Asus'tan Lenovo'ya birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar: Intel Core işlemciye ve 15.6 inç ekrana sahip bu bilgisayar, 29.999,00 TL.
- ASUS Tuf Gaming A15 Fa507nur-lp006 Bilgisayar: 31.999,00 TL'ye satışta.
- Lenovo LOQ Ryzen 5 7235HS Gaming Laptop: 23.789,00 TL fiyatıyla önerilerimiz arasında.
- Acer Nitro V 15 ANV15-51 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı: %6 indirimle 29.999,00 TL'ye düşmüş durumda.
- Asus TUF Gaming VG27AQ3A 27" 1 ms 2K IPS 180 Hz Oyuncu Monitörü: 27 inç ekran boyutuna sahip olan bu ürün, 7.789,99 TL fiyatıyla listemizde.
- ViewSonic VX3218-PC-MHD Kavisli Oyuncu Monitörü: Fırsatlar kapsamında şimdi 5.399,00 TL.
Cep Telefonu
Cep telefonları günümüzün en çok kullanılan teknolojik aletlerinden. Sosyalleşmeden fotoğraf çekmeye kadar birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran bu cihazlar da fırsatlar kapsamında indirimde.
Cep telefonu kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Apple iPhone 16 Pro Max: %5 indirimle şimdi 113.499,00 TL.
- Apple iPhone 12 Cep Telefonu: 27.979,26 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Redmi 13C Telefon: Uygun fiyatlı telefon arayanların tercihi olan model, 7.999,00 TL'ye satışta.
- Omix X6 6/128 GB Cep Telefonu: %15 indirimle 5.333,00 TL'ye düştü.
Kulaklıklar ve Hoparlörler
Kulaklıklar ve hoparlörler, kaliteli ses deneyimi arayanlar için vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor. İster evde ister dışarıda kullanılsın, müzik keyfini ve iletişimi bir üst seviyeye taşıyan bu cihazlar, şimdi cazip indirimlerle sizleri bekliyor.
Kulaklık ve hoparlör kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Soundcore by Anker Motion + Bluetooth Hoparlör: Uzun çalma süresiyle dikkat çeken bu model, 3.499,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
- JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık: Birçok kişinin tercihi olan bu kulaklık, şimdi 1.214,10 TL.
- Huawei FreeBuds 5i Bluetooth Kulaklık: %22 indirimle 1.804,05 TL'ye düşmüş durumda.
- Marshall Acton III BT: Fiyatı şu an 10.997,00 TL.
- JBL Go4, Bluetooth Hoparlör: Kompakt ama etkili ses. Bu hoparlörü 1.299,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Multi-Platform Gaming ve Mobil Kulaklık: 6.601,55 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
TV ve Ev Sineması
TV ve ev sinema sistemleri, evde keyifli vakit geçirmenin en etkili yollarından biri. Gerçekçi ses ve yüksek çözünürlüklü görüntüyle sinema atmosferini odanıza taşıyan bu ürünler, şimdi cazip fiyatlarla satışta.
Tv ve ev sineması kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV: %34 indirimle 14.888,00 TL'ye düştü.
- Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı: Evde sinema keyfi yaşamak istiyorsanız bu ürün tam size göre. Fiyatı ise 16.659,00 TL.
- TCL 55T7BGTV QLED 4K UHD TV: 55 inç ekran boyutuna sahip bu TV, 22.275,35 TL.
- Next Start Pro 4K Media Player: Netflix, Prime Video, Google TV ve YouTube gibi platformları destekleyen bu cihaz, 1.549,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
Ev ve Yaşam
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Ev ve yaşam kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Hawk Gaming Chair FAB V5 Oyuncu Koltuğu: Oyunseverlerin vazgeçilmezi olan bu koltuk, Prime fırsatı ile 6.999,00 TL.
- Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge: 5000 Pa ultra güçlü emiş gücü ile ön plana çıkan bu cihaz, şimdi 23.084,05 TL.
- Philips Hue Play 2'li EkoPaket: %21 indirimle 3.699,00 TL.
- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos: 2.229,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Karaca Hatır Köz Türk Kahve Makinesi: %10 indirimle 1.169,10 TL'ye satışta.
Kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
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