Amazon'un sevilen indirimlerinden Prime Day kampanyası başladı. Biz de bu indirimlerde satın alabileceğiniz, tatilde yanınızda olmasını isteyeceğiniz teknolojik ürünleri sizler için listeledik.

Amazon'un en büyük indirim dönemlerinden biri olan Prime Day kampanyası bugün itibarıyla başlamış durumda ve önümüzdeki 6 gün boyunca da devam edecek. Birçok farklı kategoriden indirimlerin bulunduğu bu kampanya döneminde tatilde yanınızda olmasını isteyeceğiniz sayısız ürün de indirimde.

Biz de bu içeriğimizde Prime Day kampanyası kapsamında indirime giren bu türden ürünleri sizler için listeledik. Eğer siz de tatil, gezi ya da kampa giderken teknolojinin nimetleriyle tatilinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız bu ürünlere göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Prime Day'de indirime giren tatil odaklı teknolojik ürünler

Robeve Acl 10000 mAh

AKASO Brave 7

JBL Go4

Samsung Galaxy SmartTag2

Instax Mini Link3

TP-Link Tapo C211

InkPad Color 3

Jr Gear G Pouch

Hobimtek L12

Xiaomi Redmi Smart Band 2

Robeve Acl 10000 mAh

İnce, dijital gösterge ve hızlı şarj özelliğiyle öne çıkan bu powerbank, dolu hâldeyken tatilde telefon ya da kulaklıklarınızı en az 2-3 defa şarj etmenizi sağlayacak. Hafif ve kompakt, çantanızda da yer kaplamaz. Kesintisiz müzik, harita veya fotoğraf deneyimi için tatilde idealdir.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

AKASO Brave 7

IPX8 seviyesinde suya dayanıklı olmasının yanı sıra 4K30 FPS video kaydı desteği bulunuyor. Ayrıca dâhili ön‑arka dokunmatik ekranıyla vlog çekimleri için de oldukça kullanışlıdır. Elektronik görüntü sabitleme ve ses kontrolü sayesinde ise özellikle su aktiviteleriniz ve maceralarınız için tatil çantanızda mutlaka yer alması gereken bir ürün.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

JBL Go4

El boyutunda olan bu taşınabilir hoparlör, IP67 su‑toz korumasına sahip. Ayrıca boyutuna göre şaşırtıcı derecede güçlü bir ses, ekstra dayanıklılık ve 7 saat pil ömrü sunuyor. Plajda, botta veya kamp ateşi çevresinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek için birebir.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

Samsung Galaxy SmartTag2

500 güne kadar pil ömrü, IP67 koruma ve pusula destekli yön bulma özelliğiyle çanta, anahtar ya da çocuk eşyalarını kayıpsız takip etmenizi sağlar. Özellikle grupla seyahat ve kalabalık ortamlar için kesinlikle güven veren bir aksesuar.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

Instax Mini Link3

Cepte taşınabilir, USB‑C şarjlı mini fotoğraf yazıcısı olan Instax Mini Link3, basit kullanımı ve Instagram fotoğraflarınızı anında analog baskıya dönüştürme imkânıyla tatil anılarını somutlaştırmak isteyenler için eğlenceli bir aksesuar.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

TP-Link Tapo C211

2K çözünürlüğe sahip bu pan/tilt Wi‑Fi kamera, gece görüşü ve hareket algılama özellikleriyle tatilde evde bıraktığınız eşyalarınızı kontrol etmenizi sağlar. Kolay kurulumu ve uygun fiyatı sayesinde güvenlik için birebir.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

InkPad Color 3

7,8″ E‑Ink Kaleido™ 3 ekranıyla tatilde valizinize sığdıramadığınız kitap ve çizgi romanları birebir renkleriyle okuma imkânı sağlar. Güneş ışığında okunabilir, göz dostu ışık ayarı ve taşınabilir boyutuyla tatilde kesinlikle bir numaralı dostunuz olacak.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

Jr Gear G Pouch

%100 su geçirmez naylon‑TPU malzemeden yapılan bu güvenilir su geçirmez telefon kılıfı, sadece telefon değil; pasaport gibi eşyalarınızı plajda, botta ve yağmurlu havada korur.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

Hobimtek L12

Uzaktan kumandalı ve 106 uzayabilen bu selfie çubuğu, masaüstünde tripod moduna da geçebiliyor. Ayrıca 360° dönme kabiliyetiyle hem yatay hem dikey çekim yapabilmenizi sağlıyor. Tatilde grup selfieleri, vlog ya da uzun manzaralar çekerken mutlaka yanınızda olmasını isteyeceğiniz türden bir ürün.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

Xiaomi Redmi Smart Band 2

Hafif ve şık tasarımıyla tatilde bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Geniş ekranı, suya karşı dayanıklılığı, kalp atış hızı takibi, uyku analizi ve 30'dan fazla spor modu ile plaj yürüyüşlerinden dağ tırmanışlarına kadar her anınıza eşlik edecek. Uzun pil ömrü sayesinde tatil boyunca şarj derdi olmadan kullanabileceksiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

Prime Day kampanyası kapsamında fiyatları düşen tatil odaklı teknolojik ürünler bu şekildeydi. Elbette tatilinizi daha iyi hâle getirecek daha sayısız ürün mevcut. Biz öne çıkanlardan bazılarını sizler için derledik. İndirimler boyunca da bu tarz listeler paylaşmaya devam edeceğiz.