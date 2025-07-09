Amazon'un çok beklenen Prime Day kampanyası başladı, binlerce ürün indirime girdi. Biz de bu indirimlerde satın alabileceğiniz bazı bilgisayar aksesuarlarını ve donanımlarını sizler için derledik.

Amazon’da herkesin beklediği Prime Day kampanyası bugün itibarıyla resmen başladı. 14 Temmuz gününe kadar devam edecek Prime Day indirimlerinde her kategoriden üründe önemli fırsatlar sunuluyor. Tabii ki bunlardan biri de bilgisayar donanımları ve aksesuarları kategorisi.

Bu içeriğimizde Prime Day kapsamında sağlam indirime giren bazı bilgisayar aksesuarlarını ve donanımlarını derledik. Eğer PC’nize yeni bir ürün almak istiyorsanız aşağıdan derlediğimiz ürünlere göz atmanızı tavsiye ederiz.

Prime Day’de indirime giren bilgisayar aksesuarları ve donanımları

Logitech MX Master 3S

SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2

Logitech Pebble Keys 2 K380s

SteelSeries Apex Pro Mini

HyperX Cloud II Core

SteelSeries Arctis Nova 7P

Xbox kablosuz oyun kumandası

Logitech Brio 100 web kamerası

HyperX Duocast RGB mikrofon

Logitech MX Master 3S

Logitech markalı bu mouse, ergonomik tasarımıyla PC’de oyun oynamaktan iş yapmaya kadar her türden deneyiminizde size rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Prime Day kapsamında diğer platformlara göre daha uygun fiyata alınabilmesi de avantajlarından. Çoklu cihaz özelliği, 8K DPI cam üzerinde takip etme sensörü, %90 daha az tıklama gürültüsü gibi dikkat çeken özelilklere sahip.

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SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2

Bilgisayar donanımı deyince akla gelen ilk firmalardan olan SteelSeries’in bu kablosuz mouse’u rahat kullanım sunmasıyla tercih edebileceğiniz cihazlardan. İndirimle sunulan cihazda 2,4 GHz bağlantı, 83,5 gram ağırlık, 60 milyon tıklama dayanıklılığı gibi özellikler bulunuyor.

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Logitech Pebble Keys 2 K380s

Bir başka Logitech ürünü olan Pebble Keys 2 K380, kompakt tasarıma sahip, daha iş odaklı klavye arayanları mutlu edebilecek bir cihaz olarak geliyor. Üstelik Prime Day ile uygun fiyata sahip olması da onu tercih edilebilecek bir ürün yapıyor. Birden fazla cihazla uyumluluk ve kolay geçiş, sessiz ve kompakt tasarım, siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleri olduğunu da unutmayalım.

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SteelSeries Apex Pro Mini

Yine SteelSeries markalı bir klavye olan Apex Pro Mini modeli, özellikle oyun amaçlı klavye arayanların tercih edebileceği bir ürün. Prime Day ile daha uygun fiyata erişebildiğiniz bu üründe, %60 kompakt form faktör, Bluetooth 5.0, aynı tuşa birden fazla eylem atama, 11 kat daha hızlı tepki gibi özellikler sunuluyor.

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HyperX Cloud II Core

Kulaklık konusunda iddialı firmalardan olan HyperX’in Cloud II Core modeli de Prime Day kapsamında uygun denebilecek fiyatlarla kullanıcılara sunuldu. Bu model, 80 saate varan pil ömrüne sahip. 2,4 GHz bağlantı, 53 mm sürücüler, uzamsal ses gibi dikkat çeken özellikler sunuyor. Kulaklık arayışındaysanız kesinlikle göz atmanızı öneririz.

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SteelSeries Arctis Nova 7P

SteelSeries Arctics Nova 7P kablosuz kulaklığı, Prime Day kapsamında güzel indirime giren ürünlerden. 2,4 GHz bağlantı sunan bu kulak üstü kulaklık, 38 saate kadar pil ömrü sunuyor. Rahat tasarımı da bilgisayar başında uzun saatler geçirmeniz için uygun. 360 derece uzamsal ses, çoklu platform desteği, yapay zekâ destekli gürültü giderici mikrofon gibi özelliklerini de atlamayalım.

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Xbox kablosuz oyun kumandası

Bilgisayarınızda kontrolcü ile oyun oynamak isteyenlerdenseniz Prime Day indiriminde Xbox oyun kumandalarındaki fırsatı kaçırmayın deriz. Normalden 300-400 TL civarında daha ucuza, farklı renklerde Xbox kontrolcülerini satın alabilirsiniz. Hem PC de hem Xbox’ta kullanılabilmesi, ergonomik tasarımı, dayanıklı pillerle uzun pil ömrüyle tercih edebileceğiniz en iyi kontrolcülerden biri.

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Logitech Brio 100 web kamerası

Listemize bir de webcam ekleyelim dedik. Yine Logitech markalı bir ürünle karşınızdayız. Brio 100 isimli bu kamera FHD görüntü, otomatik ışık dengesi, dahili mikrofon, gizlilik kapağı gibi özelliklerle geliyor. Sık toplantıya giren biriyseniz veya yayın yapmak istiyorsanız uygun fiyatıyla tercih edebileceğiniz bir ürün.

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HyperX Duocast RGB mikrofon

Yayın yapmak isteyenler başta olmak üzere herhangi bir amaç için mikrofon arayışındaki kullanıcılar, HyperX’in bu modeline göz atabilir. RGB aydınlatmaya sahip bu modelde; basarak sessize alma, düşük profilli şok montajı, yüksek çözünürlüklü 24-bit/96 kHz kayıt gibi dikkat çeken özellikler yer alıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

Prime Day indiriminde fiyatları düşen bazı bilgisayar aksesuarları bu şekildeydi. Tabii ki çok daha fazla ürün var. Biz öne çıkanlardan bazılarını sizler için derledik. İndirimler boyunca sizlerle bu tarz listeler paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalarak fiyatı düşen ürünleri görebilirsiniz.