Yeni Honda CR-V Sadece Hibrit Oluyor: İlk Detaylar Geldi!

Yeni nesil 2028 Honda CR-V'nin sadece çift motorlu hibrit versiyonla geleceği ortaya çıktı.

Sadece benzinli motorla satılan Honda CR-V dönemi sona eriyor. Ülkenin en çok satan SUV modeli unvanını sıkça elinde bulunduran bir araç için bu oldukça cesur bir hamle ancak Honda en büyük gelir kaynağına veda etmek yerine onu dönüştürmeyi seçiyor.

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Gelecek yıl tanıtılacak olan tamamen yeni 2028 Honda CR-V, yepyeni bir platform ve çift motorlu hibrit güç aktarma organıyla geliyor. Müşterilerin benzinli modeller yerine sürekli olarak hibrit versiyonu tercih etmesi üzerine marka, en güçlü olduğu alana odaklanıyor.

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Yeni güç aktarma organı ve yeni platform

Yeni CR-V'nin dış tasarımının nasıl görüneceği henüz bilinmese de Honda, aracın yeni logo tasarımını paylaştı ve yeni nesil altyapı hakkında önemli ipuçları verdi. Otomobil üreticisi, çift motorlu hibrit sisteminin bir sonraki versiyonunu ilk kez yeni CR-V modelinde sunmayı planlıyor.

Honda'nın açıklamalarına göre yaklaşan beşinci nesil çift motorlu sistem, eskisinden daha verimli ve daha güçlü olacak. Genişletilen güç bandı, aracın verimli sürüş modunda çok daha kolay kalmasını sağlayacak. Marka, yeni sistemin mevcut hibrit üniteye kıyasla %10'un üzerinde yakıt verimliliği artışı sunmasını bekliyor. Platform tarafında ise yüksek mukavemetli gövde bölümleri ile azaltılmış ağırlığı bir araya getiren yeni üretim teknikleri kullanılacak. Bu ikili hem verimliliği hem de sürüş keyfini doğrudan artıracak.

Hibrit versiyon satış rekorları kırıyor

Honda, hem genel CR-V satışlarında hem de hibrit araç satışlarında kendi rekorlarını kırmaya hazırlanıyor. Model, üst üste üçüncü kez 400 bin adetlik satış barajını aşma yolunda ilerlerken, markanın hibrit satışları da 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi yeni bir zirveye ulaşıyor.

Markanın toplam satışlarının yaklaşık %30'unu hibrit araçlar oluştururken, CR-V satışlarının yarısından fazlasını hibrit versiyon sırtlıyor. Üstelik bu oran istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2020 yılından bu yana yıllık hibrit CR-V satışları tam 10 kat arttı. 2027 yılında 30'uncu yaşını kutlayacak olan CR-V, bu önemli dönüm noktasını popülerliğini sürdürecek yeni nesliyle karşılamaya hazırlanıyor.