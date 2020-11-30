Amazon, PS5'i Çalan Teslimatçısını Kovdu

İngiltere'de bir anne, çocuğunun doğum günü için PlayStation 5 satın aldı. Ancak Amazon teslimatçısı, annenin diğer siparişlerini verirken PlayStation 5'i teslim etmedi. Evin güvenlik kamerasını izleyen aile, konsolun Amazon teslimatçısı tarafından çalındığını gördü. Olay, Amazon'u da harekete geçirdi.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon, bir süredir teslim edilmeyen PlayStation 5'ler ile gündemde. PlayStation 5'in lansman günüyle birlikte gündem olan olaylar silsilesi, bazı tüketicilere PlayStation 5 yerine bulgur gönderilmesiyle başladı. Amazon, bu olay nedeniyle özür dileyip soruşturma başlatırken, bir gazeteci de kaybolan PlayStation 5'lerin nerede olduğunu araştırıyor. Ancak yeni bir olay, PlayStation 5'lere neler olmuş olabileceğini gözler önüne seriyor.

İngiltere'de yaşamını sürdüren Jenni Walker isimli bir anne, çocuğunun 16. yaş günü için ona bir PlayStation 5 satın aldı. Bununla birlikte çeşitli hediyeler daha alan annenin hevesi kursağında kaldı. Çünkü diğer tüm hediyeler teslim edilirken, PlayStation 5'te böylesi bir durum yaşanmamıştı. Bunun nedeniyse Amazon teslimatçısının PlayStation 5'i çalmasıydı. Yaşanan olayın ortaya çıkması, Amazon'u harekete geçirdi.

Yaşanan hırsızlık, güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı

Yaşanan hırsızlık olayı, Walker'ın evinin güvenlik kameraları sayesinde gün yüzüne çıktı. Görüntüleri izleyen aile, Amazon teslimatçısının PlayStation 5'i aracına koyduğunu, diğer ürünleri teslim ettiğini gördü. Olayı Amazon'a aktaran Walker ailesi, hırsızlık olayını doğrulattırdı. Bir Amazon sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, teslimat hizmetleri kapsamında görülmemiş düzeyde standartlara sahip olunduğu ve bu tür bir kişinin Amazon'da çalışmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Amazon'un özrü, aile tarafından reddedildi

Amazon, yaşanan olay sonrasında PlayStation 5'in ücretini iade etti. Talihsiz ailenin gönlünü kazanmak için onlara 50 sterlin değerinde bir de indirim çeki veren Amazon'un bu çeki, aile tarafından reddedildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan anne Walker, küresel bir pandemi sürecinde yaşadıkları en kötü şeyin bu olmadığını ancak çocuğunun doğum gününde böyle bir talihsizlik yaşanmasının çok can sıkıcı olduğunu söyledi. Yaşanan bu olay, kaybolan ya da teslim edilmeyen diğer PlayStation 5'lerde de benzer olayların yaşanabileceğini gözler önüne seriyor.