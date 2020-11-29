Amazon'dan Satın Alınan PlayStation 5'lere Ne Oldu?

Amazon'dan satın aldığı PlayStation 5 yerine fritöz teslim edilen gazeteci Bex April May, yaşanan olayı IGN adına incelemeye başladı. Farklı kaynaklarla konuşan ve bilgi toplayan May, bulgularını takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberde Amazon İngiltere üzerinden satın alınan bazı PlayStation 5'lerin çalındığını, müşterilere PlayStation 5 yerine bulgur, kedi maması, oyuncak gibi ürünler teslim edildiğinden bahsetmiştik.

Amazon mağdurlarından biri de gazeteci Bex April May'di. Amazon'dan sipariş ettiği PlayStation 5'in yerine kendisine bir fritöz teslim edilen May, Twitter'da bu durumu takipçileriyle paylaştığında yalnız olmadığını ve birçok kişinin Amazon'dan sipariş edilen PlayStation 5'leri teslim alamadığını gördü. Bunun üzerine harekete geçen gazeteci, IGN adına vakayı araştırmaya karar verdi.

Amazon'dan sipariş edilen PlayStation 5'lere ne oldu?

May, kendisine gelen Amazon paketinin şeffaf plastik bantla tekrardan kapatıldığını söylüyor. Bu noktada Amazon'un kendi marka ambleminin basılı olduğu bantları kullandığı biliniyor ve bu da kolilerin içerisinden PlayStation 5'lerin çıkarılıp yerine farklı ürünlerin koyulduğu ihtimalini güçlendiriyor. Peki ama bu nasıl oldu?

May'in kaynaklarından anonim bir eski Amazon güvenlik görevlisi, güvenlik önlemleri göz önüne alındığında malların depolardan çalınmasının imkansıza yakın olduğunu söylüyor. Depo personelinin depodan çıkmadan önce insanlı güvenlik kontrol noktalarından geçtiğini söyleyen kaynak, bir defasında microSD kart çalan bir kişinin bile yakalandığını ve PlayStation 5'in depolardan fark edilmeden öylece çıkarılamayacağını söylüyor.

Depolardan çalınmadıysa ne oldu?

PlayStation 5'ler depolardan çalınmadıysa bir başka ihtimal depodan çıktıktan sonra çalınmış olmaları. Bu noktada akıllara gelen ilk şüpheli, teslimat için görevli sürücüler oluyor. May'in anonim kaynaklarından bir diğeri, sürücülere rüşvet verilebileceğini öne sürdü. Daha önce benzer bir olayla karşılaştığını belirten kaynak, aynı şirkette çalıştığı sürücülerden birinin teslim etmekle görevli olduğu iPad'ler için nakit teklif aldığını söyledi.

Bu teoriye göre sürücülere teslimat için ödeme teklif ediliyor ve rota üzerinde paketlerin değiştirileceği bir yerde karşılanıyorlar. Bu durumu Amazon kaynağına tekrardan soran May, "Gittiğiniz rotadan paketlere ve iadelere kadar yaptığınız her şey bir uygulama tarafından takip ediliyor" yanıtını aldı.

Bununla birlikte çetelerin teslimat ortaklarını beklemesini durduracak hiçbir şey yok. Bu konuda kaynak "Böyle bir durumda teslimat ortağı olarak polisi aramak ve sürücü desteği alarma geçirmek dışında sizi koruyacak hiçbir şey yok" diyor.

Tüm bunlara rağmen henüz somut bir kanıt olmadığını ve bunların yalnızca birer teoriden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak yine de Amazon üzerinden sipariş edilen ve teslim edilmeyen PlayStation 5'lerin miktarı ve bu vakalardaki benzerlikler, bunun organize bir suç örgütünün işi olabileceğine işaret ediyor. İlerleyen günlerde ne tür gelişmeler yaşanacak hep birlikte göreceğiz.