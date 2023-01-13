Amazon Türkiye, bugün yapılan açıklamada ülkemizde kullanıma sunulan yeni randevulu teslimat özelliğini duyurdu.

Dünyanın en büyük dijital pazar yeri olan Amazon, geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük toplu işten çıkarmasını yaparak 18 bin çalışanını kovacağını açıklamıştı. Ayrıca Amazon Prime ile Netflix’e rakip olmaya çalışan platformunda sadece spor içerikleri üzerine bir uygulama geliştirdiği de ortaya çıkmıştı.

Bugün ise Amazon Türkiye yetkileri yaptıkları açıklamada Türkiye’de ilk kez kullanıma sunulan “Randevulu Teslimat” özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde kargolarınızı istediğiniz gün istediğiniz saatte teslim alabileceksiniz.

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Randevulu teslimat, Prime üyelerine ücretsiz olacak

İlk etapta 35 ilde kullanıma sunulacak randevulu teslimat sistemi, kullanıcıların kargolarını haftanın 6 günü saat 08:00 ila 22:00 arasında istedikleri zaman teslim alabilmesine olanak sağlıyor. Özelliğin kullanıma sunulduğu il ve ilçelerde yaşayan kullanıcılar ödeme sırasında randevulu teslimat seçeneğini seçerek kargolarının hangi gün ve hangi saatte kendilerine teslim edilmesini istediklerini seçebiliyorlar. Amazon Prime üyelerinin ücretsiz faydalanabileceği bu özelliği kullanmak isteyen Prime üyesi olmayan kullanıcılarsa randevulu teslimat başına ek olarak 29,90 TL ödemek zorunda kalacak. Ayrıca bu özellik sadece Amazon tarafından gönderilen ürünlerde geçerli olacak.

Tabii ki hizmetin kullanıma sunulduğu bölgelerin Amazon’un Gebze’de yer alan deposuna olan uzaklığına göre teslimat süreleri değişebiliyor. Sipariş esnasında randevulu teslimat seçeneğini seçtiğinizdeyse kargonuzu en erken ne zaman teslim alabileceğinizi görebiliyorsunuz.

Halihazırda ABD’de ve pek çok Avrupa ülkesinde kullanılan bu sistem, özellikle tüm gün evde kargo beklemek istemeyenleri fazlasıyla mutlu edecek gibi görünüyor.