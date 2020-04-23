Almanya'dan bir mekatronik mühendisi, oldukça ilginç bir overclock işlemi yaparak AMD FX-8350’den 8,1 GHz’in üstünde hız almayı başardı. Gelin detaylara daha yakından bakalım.

Overclock uzmanlarının oldukça meraklı bir topluluk olduğunu ve şartları zorlamayı sevdiklerini biliyoruz. Kendilerine verilen donanım veya platformu zorlayabildikleri kadar yüksek performansta kullanmaya çalışan bu kişilerin ilginç yöntemleri var.

Öte yandan bu kişiler yöntemlerinin kullanışlı olmasına ya da herkes tarafından tekrar edilebilecek şekilde yapılmasına hiç önem vermiyor. Son örnek de adeta bu durumun bir kanıtı niteliğinde.

Eski işlemciden yüksek performans:

Alman mekatronik mühendisi Roman 'der8auer' Hartung, yakın zamanda eski işlemcilerden biri olan AMD FX-8350’nin daha yeni gerilim kontrolcüleri ve anakartlarla nasıl bir performans göstereceğini merak etti. Denemede kullanılan işlemci, Hartung’un kendi koleksiyonunda yer alan bir parçaydı.

Bahsi geçen işlemci, hâlihazırda overclock için yüksek bir potansiyele sahip olmasıyla biliniyordu. Bu tür işlemciler, overclock uzmanları arasında oldukça popüler oluyor. Alman mühendis, bu denemesinde ASUS 970 Pro Oyuncu/Aura anakartı, Corsair Vengeance 2.666 MHz DDR3 RAM ve Elmore EVC2 PCB kullandı. Hartung, Güç kaynağının gerilimini de kendisi ayarladı.

Sorunlar çıksa da performans göz kamaştırdı:

Hartung’un denemesi aslında biraz zorlu başladı. İşlemci stok soğutucuya sahip olduğu için bu soğutucunun çıkarılması gerekiyordu. Bu da bazı pinlerin yamulmasına neden oldu. Daha sonra bu pinler bir tornavidayla düzeltildi. Sorunun çözüldüğünden ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olduktan sonra Hartung, anakartı ve sıvı nitrojen soğutucusunu sisteme bağladı. Sonuç olarak bu ilginç işlemci, tek çekirdekte 8,127 GHz hıza kadar ulaşmayı başardı. Bu esnada işlemcinin sıcaklığı -180 dereceye kadar düşürüldü.

Bu hız bir dünya rekoru olmadı ancak işlemcinin yaşını düşündüğümüzde bunun oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. İşlemci 2012 yılında piyasaya çıkmıştı. Bu denemeyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.