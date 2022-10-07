AMD, üçüncü çeyrek mali durum raporunu yayınladı. Yayınlanan rapor, AMD'nin tahminlerinin altında kaldı. Öyle ki 6.7 milyar dolar gelir beklenirken 5.6 milyar dolar gelir elde edilebildi. Peki AMD, bu durumu neye bağlıyor?

Rakiplerine kıyasla piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı ürünlerle donanım sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi haline gelen AMD, geçtiğimiz 3 aylık periyot için mali durum raporu yayınladı. Yayınlanan rapor, AMD'de işlerin pek de iyi gitmediğini düşündürüyor. Zira şirketin kazandığı para da elde edilen kar da istenen düzeyde değildi.

AMD'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda, 2022'nin üçüncü çeyreğinde kazanılan paranın 5.6 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Şirket ile analistlerin beklentisi ise 6.7 milyar dolardı. Yani şirket, beklediğinin 1.1 milyar dolar altında para kazanabildi. Şirketin brüt kar marjı ise yüzde 54 olarak düşünülürken, yüzde 50 civarında kaldı. Açıklanan rakamlar, AMD'nin yıllık büyüme beklentisi oranını yüzde 55'ten yüzde 29'a düşürmüş oldu.

AMD'nin kazançları, hizmet verilen kategorilere eşit olarak dağılmış durumda!

AMD, 5.6 milyar dolarlık kazancın kategorilere göre olan durumunu da açıkladı. Şirketin açıklamasına göre AMD'nin veri merkezi işlerinden elde ettiği gelir, 1.6 milyar dolardı. Bununla birlikte oyun sektöründen elde edilen kazanç da 1.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Diğer markalara satılan entegre çiplerden 1.3 milyar dolar kazanan AMD, diğer işlerdense 1 milyar doların üzerinde kazanç sağladı. Bu arada; AMD'nin oyun sektöründeki kazançların bir önceki çeyrek ile aynı kaldığını, yıllık bazda ise yüzde 14 artış gerçekleştiğini söyleyelim.

AMD'nin paylaştığı gelir tablosunu aşağıdan inceleyebilirsiniz:

AMD'ye göre sonuçların istendiği gibi olmamasının nedeni, talepte yaşanan düşüş

AMD'nin yayınladığı gelir raporunda, sonuçların neden beklendiği gibi olmadığı da açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre aslında oyun ve veri merkezi gibi kategorilerde beklenti karşılandı. Ancak küresel çapta daralan PC pazarının kendilerini de etkilediğini söyleyen yetkililer, sonuç olarak hedeflenen gelirin elde edilememesini tüketiciye bağlamış durumdalar. AMD'nin haklı olup olmadığını Intel ve NVIDIA kazanç raporlarını açıkladığında göreceğiz...