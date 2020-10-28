AMD, RDNA 2 mimarili yeni ekran kartı ailesi RX 6000’i tanıttı. Tanıtılan kartlar arasında en güçlü ve en pahalı olan kart RX 6900 XT oldu. Kart, 999 dolardan satışa sunulacak.

NVIDIA’yla birlikte uzun yıllardan beri ekran kartı pazarında rekabet eden AMD, RX 6000 ekran kartı serisini tanıttı. AMD’nin son yıllarda işlemci pazarına çıkardığı Ryzen serisiyle Intel’e kök söktürdüğünü görüyor olsak da ekran kartı pazarında işler hala Nvidia’nın elindeymiş gibi görünüyordu. Şirketin ortaya çıkan yeni kartlarıyla AMD, Nvidia’nın karşısında da “ben buradayım” demiş oldu.

Xbox Series X ve PS5’lerdeki GPU’ları da üreten AMD, bu konsollarda kullandığı RDNA 2 mimarisini RX 6000 serisiyle birlikte PC’ye de getirdi.

NVIDIA RTX 3090’ın karşısına esaslı bir rakip: RX 6900 XT

AMD, uzun yıllardan beri “en yüksek performanslı” ekran kartını Nvidia’nın eline teslim ederdi. Bu sene ise bu pek de kolay olmayacak gibi görünüyor. Zira şirket RTX 3090’a rakip olabilecek özelliklere sahip Radeon RX 6900 XT ile piyasaya hakim olacak gibi görünüyor. 80 CU’ya sahip kart, tahminlere göre içerisinde 5120 shader taşıyor ve 2015 MHz’den 2250 MHz’e kadar çıkabiliyor. 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 belleğe sahip kart, tüm bunları 300 watt’lık enerji harcamasıyla yapıyor. Düşük sayılabilecek bu değerin en büyük sebebi ise RDNA 2 mimarili kartlardaki verimlilik oranı. GPU’nun Nvidia cephesindeki rakibi RTX 3090’ın watt değeri 350 seviyelerinde.

128 MB’lık Infinity Cache ile gelen kart, bazı bakımlardan RTX 3090’ın altında kalsa da bu özelliğiyle önemli bir avantaj yakalamayı başarıyor. Kartın fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı.

AMD’nin bir diğer canavarı: RX 6800 XT

Bugün yaptığımız haberde RX 6800 XT’den bahsetmiştik kısaca. Özelliklerine bakacak olursak 72 CU ile gelen kart, RX 6900 XT’de gördüğümüz pek çok özelliği halihazırda bünyesinde barındırıyor. Abisi gibi 2015 MHz hızla çalışabilen ve boost ile 2250 MHz’e kadar çıkabilen kart, 16 GB GDDR6 belleğe sahip. Aynı şekilde 128 MB Infinity Cache ile gelen bu canavarın abisinden eksik olduğu tek yön ise Compute Units sayısı oluyor.

Genel olarak Nvidia’nın RTX 3080’ine karşı gelen bu kart, pek çok oyunda rakibini bir miktar geçmeyi başarıyor. Üstelik bunu rakibine oranla daha düşük bir watt değeri olan 300 watt’la yapıyor. Kart, rakibi RTX 3080’in 699 dolarlık fiyatına karşın 649 dolardan satışa sunulacak.

Fiyatıyla ülkemizde popüler olacak kart: RX 6800

Diğer iki kart çok güzel özelliklere sahip olsalar da fiyat bakımından ülkemizde cepleri yakabilirler. AMD’nin son kartı ise diğer iki karta oranla biraz daha “fiyat - performans” diyebileceğimiz bir cihaz. Bu sebeple ülkemizde de çok popüler olmasını beklediğimiz Radeon RX 6800, 60 CU’ya sahip. Bu şekilde bile 13,9 TFLOPS’luk performans sağlayabilen GPU, 1815 MHz hızla çalışabilirken boost ile 2105 MHz’leri görebiliyor. Diğer kartlarda olduğu gibi 16 GB GDDR6 belleğe sahip cihazda 128 GB Infinity Cache bulunuyor.

250 watt’lık bir TBP’ye sahip RX 6800, kendine rakip olarak RTX 2080 Ti’ı almış. Bu karta göre 4K oyun performansında dikkat çekici fark yaratabilen RDNA 2 mimarili bu kart, 579 dolarlık fiyat etiketine sahip. Güncel kur fiyatlarına göre vergiler hariç 4780 TL olan “fiyat - performans” ekran kartı, günümüz şartlarında ne yazık ki ülkemizde pek çok sistemi süsleyemeyecek. Peki sizler bu üç ekran kartı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce AMD bu sefer GPU pazarındaki rakibi Nvidia’nın karşısına sağlam ürünlerle çıktı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.