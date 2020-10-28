AMD’nin PC’ler için ilk RDNA 2 mimarili ekran kartı olan Radeon RX 6800 XT, performans bakımından NVIDIA’nın RTX 3080 ekran kartıyla yarışıyor. 649 dolarlık fiyat etiketine sahip GPU’nun özelliklerine yakından baktık.

Uzun yıllar boyunca NVIDIA’nın karşısına uygun fiyatlı giriş ve orta seviye ekran kartlarıyla çıkabilen AMD, son yıllarda ise bu firmayla yarışabilecek düzeyde ekran kartları çıkarmaya başladı. Şirketin son ekran kartı ise bu rekabeti iyice kızıştıracak. AMD, Radeon RX 6800 XT ile üst düzey ekran kartı piyasasına sağlam bir adım atıyor.

NVIDIA’nın 699 dolara satılan RTX 3080 ekran kartlarıyla rekabet etmesi için tasarlanan Radeon RX 6800 XT, şirketin PC’ler için RDNA 2 mimarisini kullanan ilk ekran kartı olacak. Bu mimari Xbox Series X ve PS5 konsollarında da kullanılıyor.

AMD, birden fazla ekran kartıyla piyasaya giriyor

AMD, Radeon RX 6800 XT ekran kartları dışında 18 Kasım’da 6800 XT ile birlikte piyasaya sürülecek 579 dolarlık Radeon RX 6800 ekran kartlarını da duyurdu. Şirket, bunun dışında 8 Aralık’ta piyasa sürülecek, son derece güçlü bir GPU olan 999 dolarlık Radeon 6900 XT’yi de ortaya çıkardı.

AMD Radeon RX 6800XT’yi özel kılan nedir?

AMD’nin yeni tanıttığı ekran kartını özel kılan en önemli şey RDNA 2 mimarisiyle geliştirilen kartların, geçen seneki GPU’lara kıyasla yüzde 30’luk bir performans artışı yaşadığını söyleyebiliriz. Ayrıca Radeon RX 5700 XT’ye kıyasla 4K’da yaklaşık 2 katlık bir performans artışı sağlıyor.

AMD’nin yeni canavarı RX 6800 XT, 2015 MHz hızda çalışıyor ve 16 GB GDDR6 bellekle birlikte geliyor. Yeni ekran kartı, Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield V gibi oyunlar dahil olmak üzere pek çok 4K oyunda NVIDIA’nın RTX 3080 ekran kartını geride bırakmayı başarıyor. Ekran kartının en önemli avantajı ise bu performansı düşük güç kullanımıyla başarması oldu.

AMD’nin RDNA 2 GPU’ları, donanım hızlandırmasına sahip ışın izleme teknolojisini sunuyor. Şirket, yeni ekran kartlarıyla birlikte bu teknolojide de NVIDIA’nın ekran kartlarıyla yarışabilecek düzeye gelmiş görünüyor.

AMD Radeon RX 6800XT fiyatı ne kadar?

AMD’nin yaptığı açıklamaya göre Radeon RX 6800XT, 649 dolardan satışa sunulacak. Doğrudan rakibi olan NVIDIA RTX 3080’in 699 dolarlık fiyatına göre 50 dolar daha ucuz olan ekran kartı, yeni ve sağlam bir sistem toplamak isteyen müşterilerin tercih edeceği bir kart olacak gibi görünüyor.