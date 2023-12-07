AMD, düzenlediği bir etkinlikte yapay zekâ destekli yeni çiplerini duyurdu. Şirket, sadece veri merkezleri ile geliştiricilere yönelik açıklama yapmadı. Son kullanıcıya ulaşacak Ryzen 8040 serisi işlemci de duyuruldu.

ABD'li çip üreticisi NVIDIA, yapay zekâ dünyasının bir numaralı ismi oldu. Hatta şirket, ürettiği ultra güçlü GPU'larla bu alanda tekelleşti. Gelen son haberler, son tüketiciler için hazırladığı GPU'larla NVIDIA'yı hiçbir zaman deviremeyen AMD'nin, şimdi de bu alanda NVIDIA ile rekabet etmeye çalışacağını gözler önüne seriyor. Zira şirket, bugün düzenlediği bir etkinlikte yapay zekâ odaklı yeni çiplerini resmen duyurdu.

AMD'nin bugünkü etkinliğinde, yapay zekâ teknolojilerinin eğitimi için kullanılan dil modelleri için (LLM) tasarladığı "Instinct MI300X" isimli hızlandırıcı ile "Instinct M1300A "isimli APU duyuruldu. Yeni sistemleriyle ilgili oldukça iddialı konuşan AMD, anlattığı kadarıyla NVIDIA'nın H100 çiplerini geride bırakmış durumda. Hatta AMD'ye göre Instinct MI300X, "dünyanın en yüksek performanslı hızlandırıcısı".

AMD'nin yeni çipleri, yapay zekâ dil modellerinin hızlı eğitilip, hızlı çalıştırılmasını sağlıyor

AMD tarafından yapılan açıklamaya göre Instinct MI300X, NVIDIA H100 ile kıyaslandığında 1,4 kat daha iyi performans gösteriyor. Yani bu çip, yapay zekâ odaklı teknolojilerin daha hızlı eğitilmesini sağlayacak. AMD'nin yapay zekâ eğitiminde GPU ile CPU'ları birleştirmeye yarayan MI300A APU'su ise bellek kapasitesi açısından NVIDIA H100'ün 1,6 katına sahip. Bu APU'nun yapay zekâ eğitimine olan etkisi, daha hızlı eğitim ve 30 kata kadar enerji verimliliği olacak.

Son kullanıcıya da yapay zekâ dopingi geliyor

AMD, düzenlediği etkinlikte sadece veri merkezleri ile geliştiricilerin kullanacağı yeni ürünlerini tanıtmadı. Şirket, son kullanıcıya da hitap eden en yeni işlemcisi Ryzen 8040'ı da duyurdu. Yapay zekâ işleme için özel olarak dizayn edilen işlemci, AMD'ye göre Intel'in rakip çiplerinden çok daha iyi. AMD Ryzen 8040, şirkete göre video düzenleme uygulamalarında yüzde 65, oyun oynama sırasında ise yüzde 77 hızlı olacak.

AMD, yeni ürünlerine ilişkin fiyat açıklaması yapmadı. Ancak şirket, Ryzen 8040 işlemci ile donatılan bilgisayarların önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibarıyla kullanıcılara ulaşacağını söyledi.