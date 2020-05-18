ABD'nin en değerli şirketlerinin gelire göre sıralandığı The Fortune 500 listesi açıklandı. Listenin başında yine Walmart bulunuyor. Walmart'ı Amazon takip ederken Apple 4. sırada yer alıyor.

Dünyada binlerce şirket bulunuyor. Bazı şirketler, diğerlerinden bir adım öne çıkmayı başarıyor. Fortune da her sene ABD'nin en değerli şirketlerini belirleyerek bir liste ortaya çıkarıyor. 500 şirketin bulunduğu bu listede 2019 yılında zirvede bulunan Walmart, zirvedeki yerini korumayı başararak 1. sırada yer aldı. Walmart'ıysa Amazon takip etti.

Şirketlerin gelire göre sıralandığı bu listede teknoloji devi Apple, geçtiğimiz seneye göre 1 basamak gerileyerek 4. sıraya oturdu. Apple, 2018 yılında da 4. sırada bulunuyordu ancak geçtiğimiz sene yükseliş göstererek 3. sıraya çıkmayı başarmıştı. Bu sene Apple'ın gelirleri yaklaşık 5 milyon dolar gerileyerek 260 milyon dolara düştü. Bu düşüşe koronavirüsün etki ettiği düşünülüyor.

İşte en gelirlere göre sıralanmış değerli 10 Amerikan şirketi:

Walmart: 523.964 milyar dolar Amazon.com: 280.522 milyar dolar Exxon Mobil: 264.938 milyar dolar Apple: 260.174 milyar dolar CVS Health: 256.776 milyar dolar Berkshire Hathaway: 254.616 milyar dolar UnitedHealth Group: 242.155 milyar dolar McKesson: 214.319 milyar dolar AT&T: 181.193 milyar dolar AmerisourceBergen: 179.589 milyar dolar

İlk 10'un bu şekilde olduğu listeye Amazon ve Apple damga vurdu. Apple, bu sene toplam 55 milyar dolar kâr etti ancak satışların %55'ini oluşturan iPhone satışları %14 kadar düştü. iPhone satışları düşmesine rağmen abonelik ve yayın hizmetlerinin kullanımının %16 artması şirketi bir nebze rahatlattı. Bu servisler ve aboneliklerse toplam satışın sadece %18'ini oluşturuyor. %9'luk satış payına sahip aksesuarların satışıysa %41'lik bir azalmaya uğradı.

Geçtiğimiz sene 5. sırada bulunan Amazon'un 3 basamak yükselerek 2. sıraya çıkması da gerçekten büyük bir başarı. Bu denli güçlü şirketlerin bulunduğu listenin ilk sıralarında 3 basamak atlamak oldukça zor. Amazon'un 2. sırada olduğu bu listede; Microsoft 21. basamakta, Facebook ise 46. sırada kendine yer bulmayı başardı. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.