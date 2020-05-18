Türk Teknoloji Şirketi, Müşterileri Arasına Apple’ı Ekledi

NanoManyetik Bilimsel Cihazlar isimli bir Türk teknoloji şirketi, dünyanın dört bir yanındaki müşterileri arasına ABD merkezli teknoloji devi Apple'ı da ekledi. Şirketin geliştirdiği atomik kuvvet mikroskopları, dünyanın önde gelen şirketlerinde ve üniversitelerinde kullanılıyor.

Ürettiği yüksek teknolojili ürünlerle dünyanın dört bir yanından teknoloji devi şirketlerle iş yapan bir Türk şirketi olan NanoManyetik Bilimsel Cihazlar, büyük şirketlerden olan müşterilerini artırmaya devam ediyor. Hâlihazırda Samsung ve Microsoft gibi dev şirketlerle çalışmış olan firma, son olarak Cupertinolu teknoloji devi Apple’dan sipariş aldı.

Teknopark Ankara ve ODTÜ Teknokent’te Ar-Ge çalışmalarını sürdüren NanoManyetik Bilimsel Cihazlar, 1999 yılından beri elektronik test cihazları, çok düşük sıcaklıklarda ve basınçlarda çalışabilen mikroskoplar ve manyetik görüntüleme sistemleri üzerinde çalışıyor. Firma, son olarak yüzeylerin nanometre seviyesinde haritasını çıkarabilen atomik kuvvet mikroskobu prototipini geliştirmişti.

‘Önemli hedeflerimizden biri Çin pazarı’

Atomik kuvvet mikroskobunun 3 yıllık bir çalışma ve 400 bin dolarlık SANTEZ Projesi kapsamında geliştirildiğini söyleyen NanoManyetik Bilimsel Cihazlar Yöneticisi ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral, satılabilir bir ürün hakkında 1 milyon dolara yakın bir kaynak kullandıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Sonrasında çok sayıda ürün satmayı başardık. 2/3 yıl önce bir üst versiyonu için TÜBİTAK TEYDEB desteği aldık. Apple'a satış yaptığımız da bu ezAFM Plus. Hâlihazırda dünyada 40'ın üzerindeki distribütörümüz ve internet üzerinden satışlarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl en fazla satışı Güney Kore'ye gerçekleştirdik. Çin pazarına güçlü bir giriş yapmak üzereyken yeni tip koronavirüs salgını ortaya çıktı. Önemli hedeflerimizden birisi de yüksek potansiyeli bulunan Çin pazarı.”

‘Yüksek teknoloji şirketlerinin tamamı radarımızda’

Mikroskobun ilk versiyonlarından birine 2015 yılında Microsoft’un talip olduğunu açıklayan Oral, sonrasında Samsung gibi firmalarla da çalışmaya başladıklarını aktardı. Samsung’un ürünü cep telefonu ekranlarını analiz etmek ve iyileştirmek için kullandığını dile getiren Oral, konu hakkında şöyle konuştu: "Şu an en iyi cep telefonlarındaki piksellerden birinin boyutu 50 mikrometre civarında. Saç telinin yaklaşık çapı kadar bir piksel var. Her bir pikselde 3/4 renk var. Onların boyutu da yaklaşık 25/26 mikron boyutunda. Bunları; iyileştirmek, karakterize etmek, analiz etmek için kullanıyorlar."

"Apple'ın da benzer bir amaçla kullanacağını sanıyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı, tamamen yerli ve milli bir ürün geliştirdik. Yüksek teknoloji şirketlerinin tamamı da radarımızda. Apple da en önemli hedeflerden birisiydi. Geçen yılın sonuna doğru bize bazı numuneler yolladılar ve denemeler yaptık. 2020 yılının ilk siparişini ocak ayında Apple'dan aldık ve hızla teslimatımızı gerçekleştirdik. Apple ürünümüzün hem küçük hem büyük modeline talip oldu. İlk aşamada küçük modelimizi ihraç ettik. Bunu daha büyük modelimiz izleyecek. Google, Tesla, SpaceX ile de görüşmelerimiz sürüyor. NASA gibi daha önce ürün verdiğimiz kuruluşlar ve üniversitelerle yeni ürünler için görüştüklerimiz var."

Atomik kuvvet mikroskobunun, nano seviyedeki tüm özellikleri ölçebildiğini, 3 boyutlu görüntüleme yapılabildiğini, ayrıca DNA’yı incelemek için de bu mikroskoptan yararlanılabildiğini söyleyen Oral, dünyanın önde gelen ilk 100 üniversitesine ürünlerini vermeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.