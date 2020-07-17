Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Tarihlerini Açıkladı

3 ders sınavı uygulaması yerine yaz okulu açma kararı alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, yaz okulu başvuru tarihlerini duyurdu. Yaz okulu sınavı ise 5 Eylül'de gerçekleşecek.

Koronavirüs süresince sınav sistemini tamamen çevrimiçi platforma taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal çağrısı ile bir acil toplantı gerçekleştirdi ve üç ders sınav uygulaması yerine yaz okulu açılması yönünde karar aldı.

Yaz okulunun üç ders sınav uygulamasına göre en büyük avantajı, yalnızca mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin değil Açıköğretim Fakültesi’ne kayıtlı tüm öğrencilerin katılabiliyor olması. Ayrıca yaz okuluna kaydolan öğrenciler, 3 yerine 5 ders seçme hakkında sahip olacaklar. Üstelik seçilecek dersler için bir önkoşul da bulunmuyor ve üstten ders alınabiliyor.

AÖF Yaz Okulu kayıtları 20 Temmuz'da başlıyor

Yaz okulu, DGS, KPSS ve Lisansüstü eğitim için de herhangi bir engel teşkil etmiyor. Yaz okulu, ALES sınav sonuçları açıklanmadan tamamlanacağından lisansüstü eğitime başvuracak öğrenciler için bir engel olmayacak. Ayrıca DGS ve KPSS’ye katılıp başarılı olacak öğrencilerin mezuniyet işlemleri de kayıt ve başvuru tarihlerinden önce tamamlanacak.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda aynı anda hem yaz okulu hem de üç sınav uygulaması gerçekleştirmenin iki hafta arayla sınav gerçekleştirmeyi gerekli kılacağı belirtilirken yaz okulu uygulamasının mezun aşamasındaki öğrenciler de katılabildiğinden emek ve zamandan kazanç sağladığı dile getirildi.

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz AÖF yaz okulu kayıt kılavuzuna göre yaz okulu kayıtları, 20 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavı ise 5 Eylül 2020'de gerçekleşecek.