Android 11’in Muhtemel Lansman Tarihi Açıklandı

Google’ın bugün düzenlediği konferansta, Android 11’in muhtemel lansman tarihi de ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi 8 Eylül’de tanıtılacak.

Google, bugün yayınladığı videoda “Hey Google” isminde bir çevrimiçi konferans düzenledi. Akıllı ev sistemlerine yapılan etkinlikte, genel olarak Google Asistan’ın çalışacağı cihazlara yönelik özelliklerden bahsedilse de Android 11’in lansman tarihiyle ilgili bilgiler de ortaya çıktı.

Google, geliştiricilerin Android 11 için hazır olduklarından emin olmak isterken yeni işletim sisteminin tanıtım tarihi hakkında da bilgilendirdi. 8 Eylül’de yeni işletim sistemini çıkaracaklarını söyleyen Google temsilcisi, “8 Eylül Android 11 lansmanı için kontrol listesi” ifadesini kullandı.

Bu ifadeye bakacak olursak 8 Eylül’ü yeni işletim sisteminin çıkışının kesin bir tarihi olarak alabiliriz. Elbette şirketin Android 11’i tanıtmadan önce bazı beta süreçlerini geçmesi gerekiyor. Bu beta süreçlerinde yaşanacak herhangi bir sorun ise bu lansman tarihinin de ertelenmesine neden olabilir.

Android 11’e ne gibi özellikler gelecek?

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android’in son sürümünde bildirimler için yeni bir konuşma bölümü, herhangi bir ekrandan sohbete dönmenizi sağlayan sohbet balonları ve akıllı ev cihazları için yeni erişim denetimlerinin gelmesi bekleniyor. Bunlar dışında pek çok yeni özelliğe buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Google’ın her sene düzenli olarak çıkardığı yeni Android 11 sürümleri, başlangıçta sınırlı sayıda akıllı telefon tarafından erişilebilir oluyor. Sonrasında ise kademeli bir şekilde diğer üreticiler de akıllı telefonlarına yeni işletim sistemini getiriyor. Yeni işletim sistemini alacak bazı akıllı telefonlar belli olsa da özellikle 2-3 sene önce çıkan pek çok telefonun Android 11 güncellemesini alması beklenmiyor.