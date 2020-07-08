Gboard’a Yeni Android 11 Emojileri Geliyor

Android 11 sürümüyle birlikte gelecek olan yeni emojileri kullanmak için sabırsızlananlara Gboard’dan benzersiz bir hizmet geldi. Klavyenin beta sürümü, Android 11 emojilerini destekliyor.

Kaç farklı nesil emojiye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz? Gboard’a göre sorunun cevabı oldukça net: hepsine. Her yeni Android versiyonunda olduğu gibi Android 11’de de yeni emojilerden oluşan bir seçkiye sahibiz. Bu emojileri daha şimdiden kullanmak mümkün.

En son Gboard beta versiyonunu kullananlar, Emoji 13 olarak adlandırılan set için gerekli olan destek yazılımına da sahip olacak. Böylece Android 11 öncesinde bu ifadeleri kullanmak mümkün olacak.

Android 11’in emojileri Gboard’da

Gboard’un son versiyonunu indirmek aslında oldukça kolay. Tek yapmanız gereken Android cihazınızdan Play Store’a gidip Gboard’u indirmek. Şimdilik yeni emojilerin yalnızca beta versiyonlarda olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Uygulamanın versiyon numarası ise 9.6.2.319852869 olarak geçiyor.

Klavyeyi indirdikten sonra normal emoji panelinin yan tarafında, virgüle basılı tutarak açabildiğiniz bir kısım olduğunu göreceksiniz. İşte burada baloncuklu çay, Noel Ana, bumerang, kara kedi gibi yeni emojiler karşımıza çıkacak.

Arama modülü henüz çalışmadığı için bu emojileri kendimizin arayıp bulması gerekiyor. Neyse ki bir defa kullandığımız emojileri daha sonra sık kullanılanlar sekmesinde bulabiliyoruz. Yani her seferinde uzun uzun arama yapmamız gerekmiyor.

Gboard beta nasıl indirilir?

Emojileri kullanabileceğiniz beta versiyonlar şu anda ne yazık ki doğrudan mağazadan indirilemiyor. Peki bu versiyona nasıl sahip olabiliriz? Bunun için iki alternatifimiz var.

Alternatif 1: Beta kullanıcısı olmak

Beta kullanıcısı olmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Burada yer alan bağlantıya tıklayın.

Karşınıza çıkan pencerede Test Kullanıcısı Ol düğmesine basın.

düğmesine basın. Güncelleme geldiğinde uygulamayı güncelleyin.

Kabul edilirseniz (genelde hemen kabul ediyorlar) cihazınıza güncelleme alırsınız. Güncellemenin gelmesi biraz zaman alabilir.

Alternatif 2: APK olarak indirmek

Gboard betasının test onayını beklemek istemiyorsanız üçüncü parti sitelerden APK versiyonunu indirebilirsiniz. Tabii bu işlemin hiçbir güvencesi bulunmadığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Aldığınız riske değip değmeyeceğine karar vermek ise size kalmış.