Android 12'nin ikinci beta sürümü, iOS 14'te de var olan "Hızlı Dokunma" isimli bir özelliği ortaya çıkardı. Bu özellik, telefonunuzun arkasına dokunarak bazı işlevleri harekete geçirmenizi sağlıyor. Özelliğin Pixel'e mi özel olacağı yoksa tüm telefonlara mı geleceği henüz belli değil.

iPhone sahipleri, iOS 14'ten beri pek çok kullanıcının bilmediği bir özellikten faydalanabiliyorlar. Varsayılan olarak kapalı durumda gelen, erişilebilirlik ayarları altında bulunan "Geri Dokunma" olarak isimlendirilen bu özellik, iPhone'ların arka kısmında bulunan Apple logosuna dokunulduğunda bir işlevin harekete geçirilmesini sağlıyor. Bu özellik yakın bir gelecekte, Android ekosistemine de gelecek gibi görünüyor.

Google, kısa bir süre önce duyurduğu Android 12'nin ikinci beta sürümünü yayınladı. Bu beta sürüm üzerinde incelemeler yapan geliştiriciler ise "Hızlı Dokunma" olarak isimlendirilen yeni bir özelliği keşfettiler. Bu özellik, tam da az önce bahsettiğimiz iOS 14 özelliğine benziyor. Bu özellik sayesinde Android kullanıcıları, telefonlarının arka kısmına iki kez dokunarak herhangi bir uygulamayı açabilecek, dinlediği müziği durdurup ya da değiştirebilecek veya ekran görüntüsü alabilecekler.

Android 12'nin Hızlı Dokunma özelliği işte böyle görünüyor

Android 12'nin ikinci beta sürümünde ortaya çıkan özellik, şu an için pek de sağlıklı bir şekilde çalışmıyor gibi görünüyor. Zira özelliği keşfeden geliştiriciler, Hızlı Dokunma'nın Google Pixel 5'te çalıştığını ancak diğer modellerde durumun böyle olmadığını söylüyorlar. Bu arada, Google'ın bu özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını belirtelim.

Hızlı Dokunma özelliği ile ilgili olarak bahsetmemiz gereken bir husus daha var. Bu husus, özelliğin tüm telefonlar için mi tasarlandığı yoksa yalnızca Google Pixel telefonlara özel mi olacağının bilinmiyor oluşu. Google, Android için geliştirdiği özelliklerin büyük bir bölümünü tüm ekosisteme sunuyor olsa da bazı özellikle, yalnızca Pixel modellerine özel olabiliyor. İşte pek çok kullanıcıyı etkileyecek bu durum, Google'ın yapacağı açıklamalar sonra netlik kazanacak.