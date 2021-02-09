Android 12'nin İlk Ekran Görüntüleri Ortaya Çıkmış Olabilir

XDA tarafından paylaşılan ekran görüntülerinin, Android 12'nin ilk ekran görüntüleri olduğu iddia ediliyor. Söz konusu ekran görüntülerine göre Google, Android 12'de gizlilik konusunda önemli bir özellik sunacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google’ın, bu ayın ilerleyen günlerinde Android’in en yeni sürümü olacak Android 12 için bir Geliştirici Önizleme sürümü yayınlaması bekleniyor. Android 12 Geliştirici Önizleme sürümü, işletim sisteminin yeni sürümüne ilk resmi bakışımızı atmamızı sağlayacak olsa da şimdi, Android 12’ye ait olduğu iddia edilen bazı ekran görüntüleri paylaşılmış durumda.

Google, yeni Android sürümüne kendilerini hazırlayabilmeleri için yeni ilgili kaynak kodları ve dokümanları ana ortaklarıyla yeni Android sürümü daha ortaya çıkmadan paylaşmaktadır. XDA Developers, Google’ın Android 12 için hazırlamış olduğu bu belgelere kısmen de olsa ulaşmayı başardı ve Android 12’ye ait olduğu iddia edilen ilk ekran görüntülerini paylaştı.

Android 12'de bildirim menüsünün bu şekilde olacağı iddia ediliyor

Android 12’ye ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerinden ilki, işletim sisteminin yeni bildirim menüsünü gösteriyor. Buna göre yarı şeffaf arka plan yerini gri-bej karışımı bir arka plana bırakıyor ancak koyu modda bu arka planın değişmesi muhtemel. Konuşmalar ile uygulama bildirimleri birbirinden açık bir şekilde ayrılmaya devam ederken ekranın üst kısmında gösterilen hızlı ayar sayısı 6’dan 4’e indirilerek simgeler büyütülmüş durumda.

Android 12’de göreceğimiz belki de en önemli “gizlilik” özelliği, yukarıdaki ekran görüntüsünde sağ üst köşede yer alan kamera ve mikrofon simgesi olacak. Aktarılan bilgilere göre Android 12’de bir uygulama kamera ya da mikrofonu kullanmaya başladığında, sağ üst köşede kamera ya da mikrofon (ya da her ikisinin birden) simgesini göreceksiniz. Bu simgeye dokunduğunuzda ise bir açılır pencere bildiriminde kamera ya da mikrofonu kullanan uygulamayı görüntüleyebileceksiniz.

Şu ana kadar Android Geliştirici Seçenekleri ayarlarını etkinleştirdiğinizde “sensörler kapalı” ayarına ulaşabiliyordunuz. Ekran görüntülerine göre Google, bu özelliği Android 12 ile birlikte daha erişilebilir kılmayı planlıyor. Bu kapsamda Android 12’nin gizlilik ayarlarında kamerayı tamamen kapatma, mikrofonu susturma konum erişimini kapatma gibi bazı özel ayarlara erişebileceksiniz.

Widget’ler, Android işletim sisteminde yıllardır yer alıyor olsa da iOS 14’ün getirmiş olduğu bazı yeni widget tasarımları, Android hala widget’lar konusunda bazı eksikleri olduğunu göstermişti. Görünüşe göre bu durum, Google’ı widget’lar üzerinde birkaç değişiklik gerçekleştirmeye itmiş zira ekran görüntülerine göre Google, Android 12 ile birlikte işletim sistemine “görüşmeler” widget’ları eklemeyi planlıyor. Bu widget’ların gelişmiş bir kişi kısayolları olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Her şeyden önce şunu unutmamak gerekiyor ki; yukarıda yer alan ekran görüntülerinin Android 12’ye ait olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Google, geliştirici önizleme sürümünü yayınladığında yukarıdaki özelliklerden bazılarının değiştirildiğini, tamamen kaldırıldığını ya da yeni özellikler eklendiğini görebiliriz. Yine de şunu söylemek çok yanlış olmayacaktır ki gerek Apple gerekse Google, artan kişisel verilerin gizliliği endişesi nedeniyle işletim sistemlerine yepyeni gizlilik özellikleri getirmeye devam edecekler.