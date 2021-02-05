Apple'ın uygulama geliştiricilerin kullanıcı etkinliklerini takip etmesi için izin istemeyi zorunlu kılacağını açıklamasından sonra Google'ın da Android için benzer bir özellik üzerinde çalıştığı bildirildi.

Apple, yakın zamanda iPhone’lara yayınlanması beklenen “Uygulama İzleme Şeffaflığı” olarak tanımlayabileceğimiz bir gizlilik özelliği ile kullanıcıların etkinliğini izlemek ve hedeflemeli reklam sunmak isteyen geliştiricilerin kullanıcılardan açık bir şekilde izin istemesini zorunlu kılacak. Bu özellik, başta Facebook olmak üzere reklamlar üzerinden gelir elde eden pek çok geliştiricinin tepkisini çekmiş olsa da Apple’ın kullanıcıların takdirini kazandığı bir gerçek.

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Google da Android işletim sistemi için benzer bir gizlilik özelliği üzerinde çalışıyor. “Anti-izleme” olarak tanımlanan özellik ile Google’ın, Apple’ın sunmuş olduğuna benzer bir gizlilk seçeneği sunması bekleniyor.

Yine de paylaşılan bilgilere göre Google, söz konusu gizlilik özelliği konusunda Apple kadar katı olmayacak. Bunun bir numaralı nedeni ise Google’ın da hedeflemeli reklamlar ile gelir elde ediyor olması. Google’ın kullanıcı etkinlikliği takibine getirdiği her sınır, teknik olarak kendisine bir gelir kaybı olarak yansıyacak.

Google’ın üzerinde çalıştığı anti-takip özelliği ile kullanıcıların gizlilik talepleri ile reklamverenlerin finansal ihtiyaçlarını dengelemek istediği belirtiliyor. Yine de şu an için Google’ın bu konuda nasıl bir plan geliştirdiği hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. Tahminler, Google’ın Chrome’daki üçüncü taraf çerezleri ortadan kaldırıp reklam hedeflemeye izin vermesine benzer bir çözüm ortaya koyacağı yönünde.