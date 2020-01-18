Ankara Büyükşehir Belediyesi Stüdyosunu YouTuber’lara Açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla belediyenin stüdyosunu çekim yapmak isteyen YouTuber'lara açıyor. Belediyenin stüdyolarında ücretsiz şekilde çekim yapmak isteyen kişilerin başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Teknoloji, her geçen gün giderek daha da fazla gelişmeye devam ediyor. Teknolojinin bu gelişimi de hâliyle pek çok yeni meslek dalını ortaya çıkarıyor. İşte YouTuber’lık da teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan bu meslek dallarından bir tanesi. Bu iş, günümüzde o kadar popüler olmaya başladı ki genci yaşlısı pek çok insan bir an önce YouTube’a adım atmak istiyor.

YouTuber’lık trendinin geldiği son noktaya kayıtsız kalamayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu işle ilgilenen kişilere yardımcı olmak için yeni bir kampanyaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulan kampanya kapsamında video çekmek isteyen başkentli YouTuber’lar, belediyenin stüdyolarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

Ankaralı YouTuber’lar, Büyükşehir Belediyesi’nin stüdyolarını kullanabilecek:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla hayata geçirilen proje, yerel YouTuber’ların dünyaya açılması ve tanınmasına destek olmak amacıyla başlatıldı. Stüdyoda çekim yapmak isteyen kişiler, belediyenin ücretsiz olarak sunduğu elektrik, ışık, masa, sandalye ve yeşil perde gibi pek çok ekipmanı ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi stüdyoları, her hafta salı ve çarşamba günleri 10.00-11.00, 11.00-12.00, 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Stüdyoyu kullanmak isteyen kişilerse Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan formu online bir şekilde doldurarak başvuru yapabilecekler.

Stüdyoyu kullanmak isteyen Ankaralı YouTuber’lar, bu bağlantı üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirler. Başvuru formunda kişisel bilgilerin yanı sıra kişinin stüdyoyu ne amaçla kullanacağı da soruluyor ve bu alanın kısaca doldurulması isteniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle son dönemlerde gençlere yönelik yaptığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Bunun öncesinde de Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda bir online oyun turnuvası düzenleyerek yine gençlere yönelik bir işe etkinlik başlatmıştı.