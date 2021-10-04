WhatsApp ve Instagram'a an itibarıyla erişim sağlanamıyor. Platformların internet sitelerinde de sıkıntılar yaşanıyor.

Zaman zaman çöküşleriyle hepimizi yarı yolda bırakan Facebook’un uygulamaları, geçtiğimiz dakikalarda yeniden çöktü. An itibarıyla WhatsApp ve Instagram’a erişim sağlanamıyor. Bununla birlikte her iki platformun da internet sitelerine erişimde de sıkıntı yaşanıyor. Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor.

WhatsApp'tan açıklama geldi:

WhatsApp, paylaştığı açıklamada "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede güncelleyeceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Instagram ve Facebook'un açıklamaları:

Facebook, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” denildi.

Instagram da paylaştığı mesajda “Instagram ve arkadaşlar şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız.” ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı'nın açıklamaları: