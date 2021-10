Saatlerdir devam eden Facebook ve uygulamalarının erişim sorunu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Paylaşılan bilgilere göre Facebook çalışanlarının ofise giriş için gerekli olan 'giriş kartları' çalışmıyor. Bu nedenle de Facebook servislerinde dünya çapında erişim sağlanamıyorken çalışanlar görev başı yapamıyorlar.

Dünya, sosyal medya denince akla ilk gelen platform olan Facebook'un hizmet dışı kalması, 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin satışa çıkarılması ve hatta, Facebook'un internet adresi olan 'facebook.com'un satışa çıkarılmasıyla çalkalanıyor. Konuyla ilgili her dakika yeni bir gelişme yaşanırken the New York Times'dan teknoloji editörü Sheera Frenkel, konuyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Frenkel, kısa süre önce bir Facebook çalışanı ile konuştuğunu, şirketin ana binasına giriş için gerekli olan kimlik kartlarının çalışmadığını, bu nedenle de Facebook çalışanlarının binaya giriş yapamayarak kesintiyle ilgili tespitlerde bulunamadıklarını aktardı. Bir başka deyiş ile Facebook çalışanları, platform tarihinin en büyük krizlerinden birinde ana ofise giriş dahi yapamıyorlar.

Facebook, tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya

Bilmeyenler için özetlemek gerekirse; dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, yine Facebook'un sahip olduğu görsel içerik paylaşım platformu Instagram ve dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta çok ciddi bir erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili şu ana kadar pek çok farklı açıklama yapılmış olsa da sorunun nasıl ya da ne zaman çözüleceği hala bilinmiyor.

