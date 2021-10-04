Facebook ve bünyesindeki iki diğer platform olan Instagram ve WhatsApp’ın çöküşü üzerinden saatler geçti. Kısa süre önce ise Facebook’un alan adı satılığa çıktı. Ancak biz ne olup bittiğini anlamadan, alan adı Facebook şirketinin bünyesine geri döndü.

Muhtemelen bildiğiniz üzere bugün akşam saatlerinde WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Saatlerdir ulaşım sağlanamayan platformlar, yakın zamanda konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ardından bir Twitter kullanıcısı, Facebook’la ilgili hayrete düşürücü bir bulgu paylaştı.

Chad Loder adlı şahıs, Twitter’da paylaştığı görselde Facebook’un alan adının satılık olduğunu gösterdi. Loder; Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın DNS A ve DNS AAAA kayıtlarının hedef alındığını ifade etti. Kısa süreli şaşkınlığın ardından söz konusu alan adları, tekrar Facebook Inc.’ye geri döndü.

DNS A kaydı nedir?

DNS A, bir sitenin alan adının IP bilgilerini ifade eder. Bu formül, IPv4 tipi adresler için geçerlidir. IPv6 tipi adresler ise DNS AAAA kullanır. Bu formüllerdeki alan adları sayesinde internet kullanıcıları, sitelerin IP adresi yerine belirlenen alan adını tarayıcıya girerek siteye bağlanabilir.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın alan adlarının boşa çıkması, Twitter CEO’sunun işine geldi:

Chad Loder, Twitter’da Facebook.com’un Facebook şirketinin bünyesinden çıktığına dair bir görsel paylaştı. Açıklamaya göre durum, Instagram ve WhatsApp için de böyleydi. Platformların Twitter’dan yaptıkları “elimizden geleni yapıyoruz” ana fikirli açıklamalardan sonra Twitter CEO’su Jack Dorsey’den de tepki gecikmedi. Dorsey, Loder’ın paylaşımını “Ne kadara?” ifadeleriyle retweet’ledi.

Alan adı Facebook’a geri döndü

Saydığımız 3 platforma erişim sorunu hâlâ sürüyor. Sorunun ne zaman düzeleceğiyle ilgili bir açıklama da gelmiş değil. Ancak bu alan adresi olayı işi oldukça gizemli kılıyor. Ne oldu da Facebook’un adresi satılığa çıktı, saldırı mı var? Belki de sadece bir hataydı. Zaten alan adları, çok kısa bir süre sonra Facebook Inc.’nin bünyesine geri döndü.