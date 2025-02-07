Apple, Kaspersky'ın App Store'da bulduğu kötü amaçlı yazılımlar için harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 100 uygulama için işlem yapıldı. Uygulamaları yükleyen geliştirici hesaplar da kapatıldı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde siber güvenlik şirketi Kaspersky tarafından yapılan önemli bir açıklamadan bahsetmiştik. Siber güvenlik uzmanları, App Store üzerinden iPhone sahiplerini hedef alan kötü amaçlı yazılım tespit etmişlerdi.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, Kaspersky tarafından yapılan açıklama üzerine harekete geçti. App Store'da yayımlandığı tespit edilen kötü amaçlı uygulamalar, uygulama mağazasından kaldırıldı.

Aynı amaçla kodlanmış 89 uygulama daha tespit edildi!

Yapılan incelemelerde Kaspersky'ın bildirdiği şekilde çalışan 11 uygulamanın App Store'da yayımlandığı tespit edildi ve bunların tamamı platformdan kaldırıldı. Ancak Apple, kendi soruşturmasını sürdürürken yine aynı mantıkta kodlanmış olan daha önce reddedilmiş veya inceleme aşamasında kalmış 89 uygulama daha tespit etti ve söz konusu uygulamalara ait geliştirici hesaplarının tamamı yasaklandı. Yapılan açıklamada kaldırılan uygulamalar arasında ComeCome, WeTink ve AnyGPT gibi nispeten bilindik yapımların da bulunduğu açıklandı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için:

Yaşanan olaydan kaç kullanıcının etkilendiği belli değil ancak burada önemli bir detay var. Apple, bundan birkaç yıl önce uygulamaların fotoğraflara erişmesine kısıtlama getirdi. Kullanıcılar, mobil uygulamaların hangi fotoğraf ve videolara erişebileceklerini kendileri seçebilir oldular. İşte tam da bundan kaynaklı olarak mağduriyetlerin büyük ölçüde olmadığı düşünülüyor.