Apple'a açılan bilinçli yavaşlatma davalarında nihayet sona gelindi. Yıllardır süren ve dallanıp budaklanan davalar, Apple'ın mahkeme ile anlaşmasıyla son buldu. Anlaşmaya göre Apple, belirli modellerdeki iPhone kullanıcılarına 25 dolar ödeme yapacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın başı, uzunca bir süredir iPhone'lar nedeniyle dertte. Çünkü şirket, iddialara göre eski model akıllı telefonlarını bilinçli olarak yavaşlatıyordu. İddiaydı gerçekti derken Apple, böylesi bir durumun gerçekten de var olduğunu ancak bunun bilinçli bir yavaşlatma olmadığını açıkladı. "Batterygate" olarak isimlendirilen bu durum, eski iPhone modellerinde performans kontrolünün yapılması ve sistem stabilitesinin bu şekilde sağlanması anlamına geliyordu.

Apple, Batterygate olayını kabul ettikten sonra çok büyük davalar açıldı. Tüketicilere göre bu durum, "tarihin en büyük tüketici sahtekarlıklarından biri"ydi. Şimdiyse Apple'a karşı ABD'de açılan davalarda nihai sonuca ulaşıldı. Apple, iPhone yavaşlatma işlemi yaptığı tüm kullanıcılara 25 dolar ödeme yapmayı kabul etti. Ancak bu durumun sadece ABD'deki tüketiciler için geçerli olduğunu peşin olarak belirtelim.

Mahkeme anlaşması, Apple'a yaklaşık 500 milyon dolara patlayacak

Apple'ın tüketicilere yapacağı 25 dolarlık ödemeler, 310 ila 500 milyon dolar arasında bir bedele mal olacak. Ancak Apple, bu bedele zaten razı. Çünkü tüketicilerin suçlamaları ve davaların dallanıp budaklanması, işin sonunda Apple'a daha büyük bir maliyet çıkaracaktı. Hal böyle olunca da teknoloji devi, 500 milyon doları rahatlıkla gözden çıkarabiliyor.

Anlaşmaya göre ABD'deki iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ya da iPhone SE modelleri ile (iOS 10.2.1 ve sonrası sürümlerde çalışmış olması şartıyla) ve iPhone 7 ile iPhone 7 Plus (iOS 11.2 ve sonrası sürümlerde çalışmış olması şartıyla) sahipleri, Apple'dan para talebinde bulunabilecekler.

Para iadesi talepleri, oluşturulan bir internet sitesi üzerinden yapılabilecek

Apple, ödeme yapacağı kullanıcılar için özel bir internet sitesi oluşturdu. Oluşturulan bu internet sitesine erişen iPhone sahipleri, bu sürece kendilerinin dahil olup olmadıklarını ve Apple'ın sunduğu alternatif çözümler ile ilgili bilgi sahibi olabiliyorlar. Ayrıca bir kullanıcı, bu internet sitesini kullanarak 25 dolar iade talebi başvurusunda bulunabilecek. Apple, tüm taleplerin 6 Ekim 2020 tarihine kadar toplanacağını ve bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğini söylüyor.

Bu arada Apple tarafından bu anlaşmanın kabul edilmesi, şirketin bilinçli yavaşlatma iddialarını kabul ettiği anlamına gelmiyor. Zaten şirket, mahkeme sürecinde de yöneltilen iddiaları tümüyle reddetti. Ancak süreç çok fazla uzadığı için böyle bir çözüm bulundu. Yani kullanıcıların yaşadığı sorunlar, Apple'a göre bu tür bir bilinçli yavaşlatma değil, aksine iyileştirmeydi. Her ne şekilde olursa olsun yaşanan bu olay, Apple'ın tarihine kara bir leke olarak çalındı.