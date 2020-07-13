Apple'ın Uygun Fiyatlı Yeni iPhone Geliştirdiği İddia Edildi

Apple'ın yeni bir uygun fiyatlı iPhone üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bu iPhone modelinin SE serisinde mi yoksa farklı bir seride mi olacağı şu an için bilinmiyor. İddianın sahibi, uygun fiyatlı bu iPhone'un 200 ila 300 dolar aralığında olacağını ifade ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda "uygun fiyatlı" yeni akıllı telefonu iPhone SE'yi duyurdu. Amiral gemisi iPhone modellerinden biraz daha düşük özelliklere sahip olan bu model ile şirket, Android ekosistemine ciddi anlamda göz kırpmıştı. Şimdi ortaya çıkan yeni bilgilerse Apple'ın bu süreci devam ettirmeyi ve şirketin yeni bir uygun fiyatlı iPhone üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Zaman zaman yapılan paylaşımlarla haberlerimize konu olmayı başaran "MauriQHD" isimli bir hesap, son paylaşımında Apple'ın 200 ila 300 dolar aralığında yeni bir uygun fiyatlı iPhone modeli üzerinde çalıştığını iddia etti.

Yapılan paylaşımda Apple'ın üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı iPhone ile ilgili herhangi bir detaya değinilmiyor. Yani bu akıllı telefonun "SE" serisinde mi olacağı yoksa yoksa yeni bir seri olarak mı karşımıza çıkacağını bilemiyoruz. Ayrıca bu akıllı telefonda kullanılacak işlemci ve diğer donanım özellikleri de bilinmiyor. Ancak her ne olursa olsun 200-300 dolar aralığındaki bir telefonun tüketicilerin gözdesi olacağı sugötürmez bir gerçek.

MauriQHD, bu iddiasını dile getirmeden hemen önce de 2021 model iPhone SE ile ilgili bir paylaşım yapmış ve bu akıllı telefonda da A13 Bionic işlemcinin kullanılacağını dile getirmişti. 2021 model iPhone SE'nin fiyat aralığını şu an için bilmek mümkün değil ancak bu işlemcinin önümüzdeki yıl biraz daha eskiyeceğini düşünecek olursak, bu fiyat Apple için kabul edilebilir gibi görünüyor.

Apple için uygun fiyatlı iPhone'ların önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şirket, bugüne kadar 2 model haricinde daima premium özelliklere sahip, amiral gemisi iPhone'larla karşımıza çıktı. Hal böyle olunca da şirket, özellikle de gelir seviyesi düşük olan ülkelerde satış yapamadı. Uygun fiyatlı hem de bir Android telefon kadar uygun fiyatlı bir iPhone ise bu durumu değiştirebilir gibi görünüyor.