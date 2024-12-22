Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, AirPods'a sağlık özellikleri ekleyerek onu bambaşka bir cihaz yapmak istiyor. Kalp atış hızı takibinden ateş ölçmeye kadar birçok yararlı özelliği ilerleyen yıllarda kulaklıklarda görebiliriz.

Apple, kablosuz kulaklıkları AirPods’u çok daha farklı bir cihaza çevirmek için çalışmalar yürütüyordu. Bloomberg’den Mark Gurman’ın bugünkü Power On bülteninde paylaştığı bilgiler de bu konuda yeni detayları bizlerle buluşturdu.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre teknoloji devi, AirPods’u bir sağlık cihazına dönüştürmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda birçok sağlık özelliğini cihazlara ekleyecek.

Kalp atış hızı takibi, ateş ölçümü ve dahası AirPods modellerine gelecek

Bültene göre Apple, cihaza Apple Watch gibi modellerde gördüğümüz sağlık özelliklerinden ekleyecek. Bunlar arasında kalp atış hızı takibi, ateş ölçümü ve detayları paylaşılmayan bir dizi fizyolojik ölçüm yer alacak. Kalp atış hızı takibinin öncelikli özellik olduğu da aktarılmış. Yani muhtemelen ilk o gelecek.

Şirketin ne zaman bu özellikleri AirPods’a getireceği belli değil. Gurman da “önümüzdeki yıllarda” ifadesini kullanarak bir tarih vermemiş. Birkaç yıl sonra gelecek AirPods modellerinde olacağını tahmin edebiliriz.

Ayrıca AirPods’a kamera ekleme planı da var. Daha önceki iddialarda bu özelliğin Vision Pro benzeri cihazlara entegre çalışması için olabileceği söylenmişti. Ayrıca yapay zekâ ile birleştirilebileceği de iddialar arasında. Ancak bu konuda da çok bir detay yok.

AirPods’a sağlık özellikleri eklemek, onu bir kulaklıktan çok daha farklı bir cihaza dönüştürerek rakiplerinin önüne geçmesini sağlayacaktır. Sık sık kulaklık kullandığımızı düşündüğümüzde, hayat kurtarıcı olabileceğini de söyleyebiliriz. O yüzden bu iddialar gerçekten heyecan verici.