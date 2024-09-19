Apple Türkiye, AirPods 4'e Daha Çıkmadan Zam Yaptı! Diğer AirPods Modellerine de Zam Geldi

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Apple, AirPods modellerinde 1,5 haftada 2. kez zam yaptı. Daha satışa sunulmayan AirPods 4'ün de fiyatı arttı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçen hafta yeni iPhone modellerini duyurduğu bir etkinlik gerçekleştirmişti. Bunun ardından da Apple Store'daki fiyatlar güncellenmişti. Şirket, önceki iPhone modellerinde zam yerine indirim yapmıştı. Ancak diğer kategorilerde fiyatlar artmıştı. AirPods da bunlardan biriydi.

Şimdi ise kullanıcıları üzecek bir gelişme daha yaşandı. Daha geçen hafta AirPods modellerine zam yapan Apple, bugün bir kez daha fiyatları artırdı. Üstelik yeni çıkan AirPods 4 de sadece bir haftada zam almış oldu.

AirPods modellerine gelen zammın ardından oluşan fiyatlar

Model 4 Mart fiyatı 9 Eylül fiyatı 19 Eylül fiyatı
AirPods 4 - 5.779 TL 6.880 TL
AirPods 4 (Aktif Gürültü Engelleme özellikli) - 7.999 TL 9.250 TL
AirPods Pro 2 9.349 TL 9.999 TL 11.690 TL
AirPods Max (USB-C) 26.999 TL 26.999 TL

Yukarıdan da görebildiğiniz üzere AirPods Max dışındaki tüm modellere zam geldi. AirPods Pro'nun fiyatı 4 Mart gününe göre %25 civarında zamlandı. Daha tanıtılalı 2 hafta olmayan AirPods 4 ise sırasıyla %19 ve %15 civarında artış yaşadı.
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