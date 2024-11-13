Apple'ın bir süredir gündemde olan akıllı ekranıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Yapay zekâ desteğine de sahip olacak cihaz, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir akıllı ekran planlarıyla gündemde. Şirket, konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı ancak yaşanan sızıntılar, Apple'ın yepyeni bir ürün kategorisine giriş yapacağını ortaya koydu. Şimdiyse bu ürünle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Bloomberg'den Mark Gurman oldu. Gurman'a göre Mart 2025'te piyasaya sürülecek olan 6 inç boyutlu ekran, bir stand aracılığıyla duvara monte edilecek. Gurman, bu cihazın Amazon Echo Hub'a benzer şekilde evdeki akıllı cihazları kontrol edebileceğini söylüyor. Kurulum için bir iPhone'a ihtiyaç duyacak ekran, kurulumdan sonra bağımsız olarak çalışabilecek.

Apple Intelligence desteği de verecek!

Mark Gurman'a göre Apple'ın üzerinde çalıştığı akıllı ekran, dahili bir kameraya sahip olacak. Kullanıcı, bu kamera aracılığıyla görüntülü görüşmeler yapabilecek. Ayrıca Siri ile Apple Intelligence desteği de sunulacak. Tüm bunlara ek olarak Apple'ın bu ürün için birden çok stand tasarımı oluşturacağı ve kullanıcıların, ihtiyaçlarına göre stand tercihinde bulunacakları söyleniyor.

Mark Gurman, Apple'ın akıllı ekranının tasarımına ve fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu ekran söylenildiği gibi Mart 2025'te piyasaya sürülecek ise çok yakında daha fazla sızıntı yaşanması çok olası. Bakalım Apple'ın akıllı ev kategorisindeki planları, şirketi nasıl etkileyecek.