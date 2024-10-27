Apple, 2025'te piyasaya çıkması beklenen yeni akıllı ev sisteminde eski iMac tasarımından ilham alacak.

Önümüzdeki günlerde Apple'ın yeni ürünleri birbirlerinin peşi sıra tanıtılacak. Bu ürünler arasında yeni akıllı ev ekranı da yer alıyor. Cupertinolu teknoloji devi, bu akıllı ekranda kendi eski tasarımlarından birinden ilham alacak, eski nesil iMac'ten.

Cihazın kare şeklindeki ekranı, ölçü olarak iki iPhone'un yan yana gelmiş hâline denk bir ekrana sahip olacak ve açılı bir tabanın üzerine yerleştirilecek. Bu tabanın üzerinde ise bir hoparlör yer alacak ve HomePod işlevini üstlenecek. Bu yeni ürünün uygun fiyatlı olacağı ve evin farklı odalarında kullanılabileceği ifade edildi.

Yeni işletim sistemi ile gelecek

Apple, yeni akıllı ev ekranı için yeni bir işletim sistemi kullanacak. Bu ekran FaceTime, Notlar ve Takvim uygulamalarını destekleyecek. Bu uygulamalar iPad uygulamalarına benzeyecek ve video ya da slayt gösterileri için de kullanılabilecek.

Yeni akıllı ev ekranı, aynı zamanda ev aksesuarlarını kontrol edebilecek bir merkez olarak da kullanılabilecek. Apple bu ürün sayesinde akıllı ev pazarına girişini güçlendirmeyi deneyecek. HomePod ile beklediğini bulamayan Apple, yeni cihazı iki farklı modelle karşımıza çıkaracak. Bu modellerden ilki 2025 yılında çıkacak ve daha küçük olacak. En erken 2026 yılında çıkması beklenen ikinci model ise robotik bir kola, daha büyük bir ekrana ve 1000 dolara yakın bir fiyat etiketine sahip olacak.