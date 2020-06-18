ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisine dayanan bir akıllı gözlük geliştirdiği haberleri, bir süredir kamuoyunu meşgul ediyor. Bugün ortaya atılan iddialara göre Cupertinolu şirket, AR gözlüklerin numaralı lens kullanan kişilerin gözleri için otomatik olarak netlik ayarı yapmasını sağlayan bir teknolojinin patentini aldı.

Daha önce Google’ın da denediği ancak başarısız olduğu akıllı gözlük gibi giyilebilir cihazların en büyük sorunlarından biri, reçeteli gözlük veya kontakt lens takmak zorunda olan kullanıcılara hitap edememesi. Öte yandan insanların, gözlükleri bir aksesuar olarak kullandığı da göz önüne alındığında bir şirketin herkesi memnun edecek bir akıllı gözlük geliştirmesi neredeyse imkansız.

Bununla birlikte Apple söz konusu sorunu, kullanıcının ihtiyaçlarına göre otomatik netleme yapan bir Artırılmış Gerçeklik (AR) tabanlı gözlük ile çözebilir. Apple ürünlerine dair en güvenilir kaynaklardan biri olan AppleInsider tarafından keşfedilen bir patent dosyası, ABD merkezli teknoloji devinin numaralı kontakt lensler için otomatik netleme yapabilen bir teknoloji üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Patente göre, kullanıcının ihtiyaç duyduğu gözlük veya lenslerin reçete bilgilerine dayanarak, camları otomatik olarak optimize edebilen teknoloji, bu sayede görüş açısının olabilecek en iyi seviyeye gelmesini sağlıyor. Bu da teorik olarak -en azından patente dayanarak- gözlüğün, kullanılan lensin görüntü netleme özelliğini kaybetmemesini sağlayacağı anlamına geliyor. Hatta göz numaranız değiştiğinde, gözlük bu değişime ayak uyduracak.

Bildiğiniz üzere reçeteli gözlükler ve kontakt lensler, tek bir göz numarasına veya görme bozukluğuna hitap ediyor. Yani zamanla görme yetiniz kötüleşmeye başladığında, yeni bir gözlük ya da lens almanız gerekiyor. Bununla birlikte Apple’ın aldığı iddia edilen patent, bu zahmeti ortadan kaldırıyor. Çünkü söz konusu teknoloji, değişen göz numaranıza otomatik olarak uyum sağlıyor.

Geçtiğimiz ay Apple’ın, 'Steve Jobs Heritage Edition’ isimli özel bir akıllı gözlük serisi üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Tüm Apple cihazları ile entegre bir şekilde çalışacağı söylenen akıllı gözlüğün, sınırlı sayıda ve sürede satılacağı belirtilmişti. Bloomberg editörü Mark Gurman ise Apple Glass ile ilgili çıkan tüm söylentilerin bir “hayal ürünü” olduğu, Apple'ın 2021'in başında bir AR / VR başlık duyuracağını ve 2022 yılında da satışa sunacağını öne sürmüştü.