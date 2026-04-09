Apple, Bu iPhone Özelliğinin Bugüne Kadar Hacklenemediğini İddia Ediyor

Apple'ın iddiasına göre iPhone'larda yer alan bu özelliği kullanan kimse, yıllardır hacklenebilmiş değil.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir güvenlik iddiasıyla gündemde. Şirketin açıklamasına göre “Lockdown Mode” (Kilit Modu) özelliğini kullanan hiçbir iPhone, bugüne kadar hacklenememiş durumda.

iPhone’lar zaten güçlü güvenlik önlemleriyle donatılmış durumda. Varsayılan şifreleme, hırsızlığa karşı koruma sistemleri, kayıp cihazları haritada bulma gibi özellikler bunlardan sadece bazıları. Ayrıca çalınan bir iPhone’un kullanıcı hesabına bağlı olduğu sürece yeniden etkinleştirilememesi de önemli bir güvenlik katmanı ama Apple özellikle Kilit Modu özelliğinin altını çiziyor.

Kilit modu neden bu kadar önemli?

Apple bu özelliği 2022 yılında, özellikle siber saldırı riski yüksek kişiler için geliştirmişti. Gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler ve üst düzey yöneticiler gibi hedef olabilecek kullanıcılar için tasarlanan bu mod, iPhone’u âdeta bir “dijital kaleye” dönüştürüyor.

Şirketin TechCrunch ile paylaştığı bilgilere göre Kilit Modu etkin olan hiçbir cihaz, geride bıraktığımız yaklaşık 4 yıl boyunca bir kez bile hacklenemedi.

Bu iddia yalnızca Apple’a ait değil. Amnesty International, Citizen Lab ve Google gibi bağımsız kuruluşlar da bu özelliğin saldırıları engellemedeki başarısını doğruluyor. Hatta Google, bazı casus yazılımların Kilit Modu'nu tespit ettiğinde saldırıyı tamamen durdurduğunu ortaya koyuyor.

Peki bu mod ne yapıyor?

Kilit Modu aktif edildiğinde iPhone deneyimi önemli ölçüde değişiyor:

  • Mesajlardaki ekler ve bağlantı önizlemeleri engelleniyor.
  • Tanımadığınız kişilerden gelen FaceTime aramaları otomatik olarak bloklanıyor.
  • Web sitelerinde bazı teknolojiler devre dışı bırakılıyor (bazı siteler düzgün çalışmayabilir).
  • Paylaşılan fotoğraflardan konum bilgisi kaldırılıyor.
  • Ortak albümler ve bazı iCloud özellikleri devre dışı kalıyor.
  • Cihaz kilitliyken aksesuar bağlantıları engelleniyor.
  • Güvenli olmayan Wi-Fi ağlarına otomatik bağlantı kesiliyor.
  • 2G ve 3G bağlantıları tamamen kapatılıyor.

Kilit modu nasıl etkinleştirilir?

  • Adım #1: iPhone’unuzun ana ekranından Ayarlar’a girin.
  • Adım #2: Gizlilik ve Güvenlik bölümüne gidin.
  • Adım #3: Kilit Modu seçeneğini bulun.
  • Adım #4: "Kilit Modu'nu aç" seçeneğine basın.
  • Adım #5: Karşınıza çıkan bilgilendirme ekranını inceleyin ve tekrar onaylayın.
  • Adım #6: iPhone’unuzu yeniden başlatın.

Tekrar belirtelim, günlük kullanıcılar için bu modun aktif kullanımı tavsiye edilmiyor fakat olası siber saldırı risklerinden kaçınmak istiyorsanız pek tabii kullanmayı tercih edebilirsiniz.

