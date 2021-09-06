Apple Çalışanları, Ayrımcılığa Dair Yeni Mektup Yayınladı

AppleToo adlı hareketin çatısı altında buluşan Apple çalışanları, Apple’daki taciz ve ayrımcılık olaylarına dair yeni bir açık mektup yayınladı. Mektupta ayrımcılığın yanı sıra özel hayata ilişkin verilerin güvende olmamasından bahsedildi.

Apple, bir kez daha çalışma ortamında barındırdığı söylenen tatsız olaylarla gündeme geldi. Çalışanlarda oluşan bir grup, şirkette yaşanan olumsuz olayları dile getirmek için açtıkları sitede yeni bir açık mektup yayınladı. Bu, Tim Cook’un yanıtlaması umulan ilk açık mektup değil; çalışanlar geçtiğimiz aylarda çalışma düzeniyle ilgili sitem dolu bir mektup daha yayınlamıştı.

Yeni açık mektupta Apple’ın bir süredir gündeme geldiği ayrımcılık ve kötü muameleden bahsedildi. AppleToo adlı sitede mektubu paylaşan çalışanlar, Tim Cook ve diğer üst düzey yetkililerin çalışma ortamındaki taciz, ırkçılık ve birçok farklı alanda yapılan ayrımcılığın detaylıca incelenmesini istedi.

İddialara göre cinsiyetçilikten ırkçılığa ne ararsan var

Geçtiğimiz hafta Apple’da yaşanan tatsız olaylara ışık tutmak için kurulan AppeToo, Twitter’da etiket haline getirilip taciz ve ayrımcılığa dair gönderi almıştı. Olayları bizzat yaşayan ve gören insanlar, tecrübelerini etiket altında paylaşmıştı. Apple yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi ve geçtiğimiz cuma, söz konusu olaylarla ilgili yeni bir açık mektup yayınlandı.

Mektupta çalışanların cinsiyet, cinsel yönelim ve kimlik, ırk ve engel gibi birçok bağlamda ayrımcılığa uğradığından bahsediliyor. Ayrıca taciz olaylarının da sürekli tekrarladığına da değiniliyor. Ancak mektup, taciz ve ayrımcılıkla da sınırlı değil.

Mektuba göre şirket, ısrarcı ve hatta agresif bir şekilde çalışanların kişisel iCloud hesaplarının şirket cihazlarına bağlı olmasını istiyor. Birçok kişi kişisel verilerin korunmamasından şikayetçi. Performans raporlarının ayrımcı bir tavırla hazırlandığını, iş ortamında tacize uğradıklarını ve özel hayatlarına dair saygı görmediklerini ifade eden çalışanlar; mektupta şu ifadelerle yetkililere sesleniyor:

“Apple; çeşitlilik, eşitlik ve herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceği bir çevre sağlamasıyla gurur duyuyor. Ancak pratikte durum bundan çok uzak. Taciz ve ayrımcılıkla ilgili deneyimlerimiz, çoğumuzu daha da savunmasız bıraktı. İnsan kaynakları ekiplerinin, iş davranışları görevlilerinin ve tüm üst düzey yöneticilerin tarafsız bir üçüncü denetimini istiyoruz. Irkçılık, ayrımcılık, suistimal ve tacizle ilgili tüm raporların ve sonuçlarının kapsamlı bir şekilde yeniden araştırılmasını istiyoruz.”

Apple, daha önce aynı yönde ortaya atılan iddialar hakkında yaptığı açıklamada; iş ortamında yaşanan uygunsuz olaylarla incelikle ilgilenildiğini ve gereğinin yapıldığını ifade etmişti. Ancak Apple’da yaşananlara dair iddia ve şikayetlerin ardı arkası kesilmedi.