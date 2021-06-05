Apple Çalışanlarından Tim Cook’a Uzaktan Çalışma Mektubu

Apple çalışanlarının Tim Cook’a çalışma planları hakkında sitem ettiği bir şirket içi mektup ortaya çıktı. Mektupta çalışanlar, eylülden itibaren ofise gelmek istemediklerini; isteklerinin görmezden gelindiğini ve bu şekilde çok daha fazla verim aldıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yılın başından beri tüm dünyayı etkisi altına alan ve hâlâ sürmekte olan pandemi süreci, birçok şeyi değiştirdiği gibi iş hayatını da kökten değiştirdi. 1 yılı aşkın süredir uzaktan ya da yarı uzaktan çalışan birçok insan, uzaktan çalışmanın çok daha verimli olduğu konusunda hemfikir oldu. Pandemi sonrasında da böyle devam etme ihtimali bulunan iş hayatı, Apple’ın gelecek planlarında tam olarak benimsenmedi. Apple çalışanları ise durumu tepkiyle karşıladı.

Apple çalışanları tarafından yazılıp şirkette dolaşan bir mektup, yakın zamanda ortaya çıktı. Mektupta, çalışanların eylül ayında başlayacak çalışma rutinini pek hoş karşılamadıkları ve bunun nedenleri yer aldı. İsteklerinin görmezden gelindiğini düşünen Apple çalışanları, CEO Tim Cook’tan daha esnek çalışma saatleri talep etti.

“Düşüncelerimiz görmezden geliniyor”

The Verge’ün ortaya çıkardığı mektupta Apple çalışanlarının bu sene sonlarında başlayacak iş planına olan tepkisi yer aldı. Çalışanların sitem ve istekleri, mektupta şu sözlerle ifade edildi: “Meslektaşlarımız arasında artan bir endişeyi dile getirmek istiyoruz. Apple'ın uzaktan çalışma politikası ve bu konuda sağlanan iletişim, bazı meslektaşlarımızı şimdiden istifa etmeye zorladı. Esnekliğin getirdiği kapsayıcılığın gözardı edilmesinden dolayı çoğumuz, ya ailelerimiz ve kendimizin sağlığı için uygun olarak en verimli şekilde çalışmak ya da Apple'ın bir parçası olmak arasında seçim yapmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz.”

“Uzaktan çalışarak her zamankinden daha fazla verim sağlıyoruz”

Memnuniyetsizliklerini belirten Apple çalışanları, mektuba şu şekilde devam etti: “Geçen yıl boyunca sadece duyulmamış hissetmekle kalmayıp, zaman zaman açıkça görmezden gelindik. 'Çoğunuzun ofiste iş arkadaşlarınızla yeniden buluşmaya istekli olduğunuzu biliyoruz' gibi mesajlar, biz böyle düşünmediğimiz için küçümseyici ve geçersiz hissettiriyor. Birçoğumuz dünya çapındaki meslektaşlarımızla zaten iyi bir bağ kurmakla kalmıyor, aynı zamanda her zamankinden daha iyi bir bağ kuruyoruz. Her gün ofise dönme ihtiyacı duymadan, şimdi olduğumuz gibi çalışmayı umut ediyoruz. Yönetici ekibin uzaktan ve esnek çalışma hakkında düşündüğü ile birçok Apple çalışanının yaşanmış deneyimleri arasında bir kopukluk var gibi görünüyor.”

Binlerce kişilik bir Slack kanalında dolaşan ve Tim Cook’a gönderilmek için yazılan mektupta yaklaşık 80 çalışan fikir beyan etti. CEO’nun geçen hafta belirlediği çalışma planına tepki verilen mektubun sonunda çalışanların istekleri açık bir şekilde belirtildi. Çalışanlar, çalışma planını oluşturmak için bir anket yapılmasını; uzaktan, ofis içi, esnek ve hibrit çalışma tiplerinin buna göre belirlenmesini, uzaktan çalışmanın çevre için sağlayacağı faydaların da göz önünde bulundurulması gerektiğini talep etti.