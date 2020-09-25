Apple'ın çalışanları için hazırladığı yüz maskesi, Unbox Therapy isimli YouTube kanalında karşımıza çıktı. Oluşturulan video, Apple'ın yüz maskesinin kutusunda neler olduğunu, ne tür bir malzemeden imal edildiğini gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, koronavirüs pandemisi sürecinde önemli çalışmalar yürüttü. Şirket, bir yandan ABD ve Avrupa'ya milyonlarca maske bağışı yaparken diğer yandan da çalışanlarının güvenliğini sağlayabilmek adına kendi maskelerini üretti. Şimdiyse o maskeler, YouTube'daki popüler kutu açma kanallarından bir tanesi olan "Unbox Therapy"de karşımıza çıktı.

Şimdi sizlerle, Apple tarafından üretilen maskelerin detaylarına yakından bakacağız. Ancak öncesinde, bu maskelerin piyasaya sürülme gibi bir planın en azından şimdilik olmadığını belirtmek gerekiyor. Şirket bu maskeleri, sadece perakende satış merkezleri ve kurumsal binalarındaki çalışanlarına sunacak. Yani bu maskelere erişmeniz çok büyük bir ihtimalle mümkün olmayacak.

Apple'ın koruyucu maskesi işte böyle görünüyor

Apple'ın çalışanları için hazırladığı yüz maskesi, şirketin mühendislik ve endüstriyel tasarım birimi tarafından geliştirildi. Üç parça yüksek kaliteli kumaştan imal edilen maske, N95 maskeler gibi sertifikalı değil. Ancak yapılan testler, bu maskelerin ağızdan çıkan partiküllerin dışarı çıkmasını engellediğini gösteriyor. Yani maske, amacına uygun olarak hizmet ediyor.

Apple tarafından geliştirilen maskeler, bir kutu halinde geliyor. Çalışanlar, bu kutunun içerisinde 5 adet adet paketlenmiş maske ile karşılaşıyorlar. Oldukça sıkı bir şekilde kapatılmış olan paketin içerisindense bir adet maskeye ek olarak maskeyi takacak kişinin en iyi şekilde ayar yapabilmesini sağlayan ufak bir aparat bulunuyor. Bu aparat, kulakların ağrımasının da önüne geçilmesini sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak bu maskeler, 5 defaya kadar yıkanabiliyor.

İşte Apple'ın maskesinin kutu açılış videosu