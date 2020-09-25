Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 14 için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınlandı. Yayınlanan güncellemede, bazı önemli sorunların giderildiği rapor edildi. iOS 14 dışında şirketin diğer işletim sistemlerine de güncelleme geldi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Android’de uzun yıllardan beri halihazırda var olan pek çok özelliği iPhone kullanıcılarına getiren iOS 14, her yeni işletim sisteminde olduğu gibi pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Bu sorunları en hızlı şekilde çözmek isteyen Apple, bunun için iOS 14.0.1 sürüm numarasıyla yeni bir güncelleme yayınlandı.

Yeniliklerden çok hataları ortadan kaldırmayı hedefleyen 185,5 MB'lık bu güncellemeyle birlikte pek çok güvenlik düzeltmesi geldi. Apple’ın açıkladığı sürüm notları şu şekilde:

iOS 14.0.1 için yayınlanan yama notları

iPhone’u yeniden başlattıktan sonra tarayıcı ve e-posta ayarlarının sıfırlanması sorunu düzeltildi.

sorunu düzeltildi. iPhone’un Wi-Fi ağına bağlanmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.

ağına bağlanmasını engelleyen bir sorun düzeltildi. Bazı e-posta sağlayıcılarından atılan e-postaların gönderilmeme sorun düzeltildi.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta kamera önizlemesinde yaşanan bir sorun giderildi.

yaşanan bir sorun giderildi. News araç takımında görüntüleri engelleyen bir sorun düzeltildi.

Apple, iOS 14.0.1 ile birlikte diğer yazılımlarına da güncelleme getirdi. Diğer işletim sistemleri de iPadOS 14.0.1, watchOS 7.0.1 ve tvOS 14.0.1 sürümlerine yükseltilerek bazı önemli hataları giderildi.

iOS 14.0.1 güncellemesini alan iPhone modelleri

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iOS 14.0.1’i nasıl indirim?

Apple’ın iOS 14 için getirdiği yeni güncellemeyi indirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne gidip, buradan yeni güncellemeyi indirebilirsiniz.