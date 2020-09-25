Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Android’de uzun yıllardan beri halihazırda var olan pek çok özelliği iPhone kullanıcılarına getiren iOS 14, her yeni işletim sisteminde olduğu gibi pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Bu sorunları en hızlı şekilde çözmek isteyen Apple, bunun için iOS 14.0.1 sürüm numarasıyla yeni bir güncelleme yayınlandı.
Yeniliklerden çok hataları ortadan kaldırmayı hedefleyen 185,5 MB'lık bu güncellemeyle birlikte pek çok güvenlik düzeltmesi geldi. Apple’ın açıkladığı sürüm notları şu şekilde:
iOS 14.0.1 için yayınlanan yama notları
- iPhone’u yeniden başlattıktan sonra tarayıcı ve e-posta ayarlarının sıfırlanması sorunu düzeltildi.
- iPhone’un Wi-Fi ağına bağlanmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.
- Bazı e-posta sağlayıcılarından atılan e-postaların gönderilmeme sorun düzeltildi.
- iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta kamera önizlemesinde yaşanan bir sorun giderildi.
- News araç takımında görüntüleri engelleyen bir sorun düzeltildi.
Apple, iOS 14.0.1 ile birlikte diğer yazılımlarına da güncelleme getirdi. Diğer işletim sistemleri de iPadOS 14.0.1, watchOS 7.0.1 ve tvOS 14.0.1 sürümlerine yükseltilerek bazı önemli hataları giderildi.
iOS 14.0.1 güncellemesini alan iPhone modelleri
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod touch (7. nesil)
iOS 14.0.1’i nasıl indirim?
Apple’ın iOS 14 için getirdiği yeni güncellemeyi indirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne gidip, buradan yeni güncellemeyi indirebilirsiniz.